Sharon Stone isi dorea sa-si omoare bunicul. "Eram forţată să priveasc cum o abuza sexual pe sora mea de 5 ani!"

Sharon Stone a fost unul dintre cele mai mari sex simboluri ale anilor '90, însă prea puţine lucruri se ştiu despre viaţa ei privată nelipsită de momente traumatizante.

La 63 de ani, actriţa vorbeşte pentru prima dată despre abuzul sexual pe care ea şi sora ei mai mică, Kelly, l-au îndurat în copilărie. Şi detaliile sunt cutremurătoare. Stone şi-a lansat autobiografia The Beauty of Living Twice, despre care a vorbit cu cei de la The New York Times în amănunt. Ea şi-a amintit, în paginile cărţii sale, abuzul sexual din primii ei ani de viaţă. La maturitate, atât vedeta, cât şi sora ei, Kelly, au hotărât împreună să facă cunoscută trauma suferită de amândouă în copilărie.

Conform celor publicate de Los Angeles Magazine, Sharon a rememorat momentele în care bunica ei o forţa să privească cum bunicul ei o molesta sexual pe sora ei de numai 5 ani. Stone n-avea mai mult de 8 ani atunci. Când s-a prezentat la înmormântarea bunicului ei, ea şi-a dat seama cum „copil fiind, e posibil să ajungi să nu simţi decât bucurie şi uşurare atunci când eşti, pentru prima dată, în faţa morţii. Uşurare şi un mare gol interior, în cazul meu."