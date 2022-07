Surprinzătorul secret al celei mai bătrâne femei din lume: Ce mănâncă și ce bea zilnic

O calugarita in varsta de 118 ani care locuieste intr-un azil de batrani din sudul Frantei a devenit cea mai batrana persoana din lume, conform Guinness World Records.

Sora André este, de asemenea, cea mai in varsta calugarita din toate timpurile, potrivit unui comunicat publicat de Guinness. Nascuta pe 11 februarie 1904, sora André si-a dedicat cea mai mare parte a vietii vietii religioase. Inainte de a deveni calugarita catolica, sora André a avut grija de copii in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, iar apoi a petrecut 28 de ani ingrijind orfani si batrani intr-un spital. Intr-un interviu recent, sora André declara: „Simt ca mi-ar fi mai bine in rai, dar bunul Dumnezeu inca nu ma vrea". Sora André are si obiceiuri zilnice, care se pare ca nu ii afecteaza deloc sanatatea, ci dimpotriva. Aceasta mananca ciocolata si bea vin in fiecare zi.