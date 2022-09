Un film despre doi canibali îndrăgostiți a avut cele mai lungi ovații din istoria Festivalului de Film de la Veneția

Un film despre doi canibali îndrăgostiți a primit ovații în picioare timp de opt minute și jumătate, cele mai lungi din istoria Festivalului de la Veneția.

Pelicula, intitulată „Bones and All", este un film de groază despre un cuplu de canibali. Anterior, recordul ovațiilor îl deținuse „Tar", o dramă cu Cate Blanchett în rolul principal, ovaționat șase minute.

„Bones and All" este regizat de Luca Guadagnino, după un scenariu de David Kajganich. Bazat pe romanul cu același nume al lui Camille DeAngelis, îi are în rolurile principale pe Timothée Chalamet și Taylor Russell, doi iubiți canibali care pornesc într-o călătorie.

Citești și ajuți! Cumpără cartea: Cultura noastră: ce a mai rămas din ea, de Theodore Dalrymple vei contribui la susținerea libertății ideilor și implicit, a siteului R3media.

În total, 23 de lungmetraje sunt în competiţie pentru Leul de Aur, care va fi decernat pe 10 septembrie. Actriţa Julianne Moore a fost aleasă la ediţia de anul acesta pentru a prezida juriul, la douăzeci de ani după ce a câştigat în Italia premiul de interpretare.