Americanii fac un documentar despre viața celui mai mare spion al Vietnamului și unul dintre cei mai mari ai lumii: Generalul Ẩn sau X6!

Viața și cariera legendarului spion vietnamez Phạm Xuân Ẩn, cunoscut sub indicativul X6, vor prinde viață pe ecran datorită unui proiect de film lansat de BHD, o agenție privată de film din HCM City.

BHD împreună cu istoricul și scriitorul american Larry Berman au semnat un contract pentru producerea unui lungmetraj bazat pe cartea Perfect Spy: The Incredible Double Life of Pham Xuan An, Time Magazine Reporter și Vietnamese Communist Agent. Cartea lui Berman a fost lansată în 2007 și a fost tradusă în vietnameză fiind retipărită de mai multe ori de către edituri de top din întreaga lume. Agenția BHD l-a cooptat pe regizorul, scenaristul și producătorul de film vietnamez-american Charlie Nguyễn să se alăture proiectului.

Pentru a aceste filmări, Nguyễn sa întâlnit cu Berman și au schițat toate detaliile viitorului film documentar. „Sunt foarte interesat să lucrez cu producătorul BHD și Larry Berman la filmul despre spionul Ẩn", a spus Nguyễn, care are 30 de ani de experiență în industrie. Berman la rândul său a scris pe pagina de Facebook: „Charlie [Nguyễn] și cu mine împărtășim o viziune pentru activitatea lui Phạm Xuân Ẩn și puterea poveștii vieții sale. Sunt încrezător că Charlie va găsi cea mai bună modalitate de a spune acea poveste. De asemenea, sunt încântat să servesc în calitate de „consultant creativ" pentru proiect. Visele devin realitate! Întotdeauna am crezut și am visat că povestea vieții lui Phạm Xuân Ẩn va fi transformată într-un film major."

Berman este profesor la Departamentul de Științe Politice de la Universitatea Davis din California. A scris mai multe cărți despre războiul american din Vietnam, inclusiv Planning a Tragedy: The Americanization of the War in Vietnam și Lyndon Johnson's War: The Road to Stalemate in Vietnam. A vizitat de mai multe ori Vietnamul pentru a-și scrie cartea despre Ẩn, iar mai târziu s-a întors pentru a-și prezenta cartea și a vorbi despre spion. În 2017, a vizitat și a vorbit despre cartea sa și Ẩn cu 200 de studenți de la Universitatea de Științe Sociale și Umaniste HCM City. El a povestit despre viața agentului de informații și despre visul său de pace și prietenie între Vietnam și SUA.

Legendarul spion X6

Generalul Phạm Xuân Ẩn, cunoscut și sub numele de X6, Trần Văn Trung și Hai Trung, s-a născut în 1927 în provincia Đồng Nai. A fost un spion legendar vietnamez în timpul războiului american din Vietnam. A început să ia parte la activități revoluționare la începutul anilor 1950 și a fost inclus în Partidul Comunist în 1953. A fost trimis să studieze jurnalismul în SUA pentru a I se crea acoperirea de a pătrunde mai adânc în armata și administrația de la SàiGòn din fostul Vietnam de sud. După ce s-a întors în Vietnam, Ẩn a lucrat pentru Reuters, revista Time și New York Herald Tribune, oferind în același timp informații armatei vietnameze care lupta împotriva invaziei americane a Vietnamului de Sud. El a trimis bazei revoluționare 498 de rapoarte și documente, care au fost atât de precise încât generalul Võ Nguyên Giáp, liderul Comisiei Militare Centrale a Campaniei Hồ Chí Minh din 1975, a spus glumind: „Suntem acum în camera de război a SUA ". După război, Ẩn sau X6 a primit titlul de „Erou al Forțelor Armate Populare" de la guvernul vietnamez reunit la Hanoi.

În 2017, la HCM City Television a fost difuzat un film documentar care prezintă viața agentului. Serialul de 12 episoade, Huyền Thoại Về Tướng Tình Báo Phạm Xuân Ẩn (Spionul legendar Gen Phạm Xuân Ẩn), a fost regizat de artistul feminin Lê Phong Lan. Lan a vorbit și a lucrat cu Berman înainte de a filma. „În documentarul meu despre munca și viața și activitățile revoluționare ale generalului Ẩn, care a lucrat ca agent de informații pentru țara noastră în timpul războiului american și reporter pentru presa americană, personalul meu și cu mine am încercat tot posibilul să înțelegem istoria și să descriem asta foarte realist", a spus Lan. Lan și personalul ei au petrecut trei ani filmând. Au petrecut doi ani scriind și editând scenariul, citind multe cărți vietnameze și străine, ziare și documente legate de evenimentele din anii 1950 și 1970.

În timpul filmărilor, ei au dezvăluit fapte și mituri care pun în lumină personalitățile și contribuțiile tăcute ale lui Ẩn, care a murit în 2006, și ale altor membri ai Partidului Comunist. „Înainte de a face documentarul, aveam puține cunoștințe despre război sau politică. Mai târziu am învățat multe lecții", a spus Lan, acum director al Bản Sắc Việt Studio, o companie privată de film din HCM City. „Prin filmul meu, vreau ca publicului tânăr îi pese mai mult de viață și pace. Eu cred că în război oamenii prețuiesc mai mult dragostea."

Marian Gârleanu