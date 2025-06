Explodează pretul petrolului. Parlamentul iranian a aprobat închiderea Strâmtorii Ormuz pe unde trece 20% din tot petrolul mondial

Parlamentul iranian a aprobat închiderea Strâmtorii Ormuz, un punct vital de tranzit al petrolului situat în largul coastelor sale. Prin acest punct trec practic 20% din toate vasele care transporta petrol in intreaga lume. Este de asteptat ca pretul petrolului sa se dubleze in urmatoarele zile. Rusia, in schimb, se pregateste sa preia si sa suplimenteze petrolul prin conductele sale, oferind un pret concurential pentru tarile aliate din BRICS.

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a anunțat, în timp ce vorbea la Istanbul, că va călători la Moscova pentru a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin, transmite Sky News: „Plec la Moscova în această după-amiază și am o întâlnire cu președintele Putin mâine dimineață", a declarat Araghchi. El a descris Moscova ca fiind un „prieten al Iranului", adăugând că „ne consultăm întotdeauna unii cu alții".

Araghchi a subliniat că legăturile dintre cele două țări sunt strânse: „Chiar și în ultimele două sau trei luni, când negociam cu Statele Unite, ne-am informat întotdeauna prietenii ruși despre cea mai recentă ofertă, despre orice progres sau lipsă de progres în discuțiile noastre. Voi avea consultări serioase cu președintele rus mâine și vom continua să lucrăm împreună". Investitorii se pregătesc pentru explozia preţurilor petrolului şi migrează spre active sigure după bombardamentele SUA asupra Iranului.