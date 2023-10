Cum se derulează "Operațiunea Valkiria" împotriva lui Putin: cine ar putea să dea o lovitură de stat la Moscova

Mai mulți experți afirmă că Moscova "nu este atât de puternică pe cât pare" după un an și jumătate de război în Ucraina și că mercenarii ar putea pregăti "o altă lovitură de stat".

La nouăsprezece luni de la începutul războiului ucrainean, după demararea invaziei ruse, luptele continue dintre armata rusă și trupele ucrainene au devenit un conflict de uzură. Atacuri zilnice ale ambelor părți și, în timp ce contraofensiva Kievului recuperează teritoriu, forțele ruse par să nu ajungă mai departe. Longevitatea conflictului a atras privirile asupra Moscovei, și mai ales asupra lui Vladimir Putin, care ar putea fi victima unei "Operațiuni Valkiria", potrivit unor experți.

Rusia are ceea ce este considerată a doua cea mai bună armată din lume, după Statele Unite, deși unii experți consideră forțele Moscovei ca fiind peste cele ale Washingtonului. Dar rezultatele din Ucraina pun la îndoială această poveste. Cele mai recente estimări, datate 9 septembrie 2023, furnizate de șeful Statului Major General al Ucrainei, ridică numărul soldaților ruși uciși la 268.140. Cu toate acestea, oficialii americani cred că cifra este ceva mai mică, în jur de 120.000 de soldați morți. De asemenea, cifra a fost publicată de "The New York Times" la jumătatea lunii august împreună cu numărul soldaților ruși răniți în conflict, care a fluctuat între 170.000 și 180.000.

Au existat unele date care l-au determinat pe ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, să ceară Kremlinului să planifice creșterea drastică a forțelor militare ale țării. În aprilie, scurgerea de documente oficiale clasificate americane din februarie și martie a arătat că oficialii americani credeau că Rusia a folosit 527 dintre cele 544 de batalioane disponibile în războiul din Ucraina, potrivit unui articol CNN. "The New York Times" estimează că Rusia aproape că a triplat numărul de soldați din armata sa comparativ cu Ucraina, cu 1.330.000 de soldați în plus în rândul forțelor militare, rezerviștilor și forțelor paramilitare active.

În ciuda acestui fapt, experții chestionează forțele ruse, precum și Kremlinul însuși și alte instituții precum grupul Wagner, punându-l sub semnul întrebării pe Putin. După răscoala militară a Grupului Wagner de la sfârșitul lunii iunie, acum chiar și gruparea paramilitară Legiunea Libertății încearcă să-l pună la încercare pe președintele rus. După cum a explicat Europa Press, contul Freedom Legion Telegram a anunțat că "grupurile noastre lucrează deja în regiunea Belgorod. Nu există răniți sau morți printre legionari, lucrăm conform planului".

După moartea fostului lider al Grupului Wagner, Evgheni Prigojin, experții considerau deja că cercurile apropiate grupării mercenare și altele asemenea "nu vor uita ce a făcut Putin împotriva acestui șef și vor aștepta mereu un moment potrivit pentru a organiza o altă lovitură de stat".

Și totul vine de la începutul unui război pe care mulți nu l-au dorit. La câteva zile după începutul invaziei ruse, Kremlinul însuși s-a răzvrătit împotriva președintelui. Andrei Kortunov, un consilier senior de la Kremlin, a spart rândurile pentru a cere încetarea focului în Ucraina. Un război pe care îl considera "rușinos" pentru Rusia și care l-a determinat pe liderul rus, Vladimir Putin, să transforme țara "într-o paria pe scena internațională", potrivit cuvintelor diplomatului.

Astfel, încetul cu încetul au apărut experți, mai ales din serviciile secrete americane și britanice, care au asigurat că "o victorie pentru Ucraina este mai aproape decât pentru Rusia", ceea ce a dus la convingerea că Rusia "nu este atât de puternică pe cât pare". "Chiar crede Rusia că are cea mai bună armată din lume?" Experții argumentează că "operațiunea militară specială" care urma să dureze "câteva zile" în viziunea Moscovei a ajuns la aproape 600 de zile.