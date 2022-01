Fugi URSULA! Camionagiii europeni ataca Bruxelles-ul. "European Freedom Convoy" pe 14 februarie după modelul canadian "pana la victoria finala"

Un uriaș convoi al libertății, format din camionagii canadieni care se opun măsurilor de sănătate Covid-19, a sosit în apropiere de Parliament Hill din Ottawa, Canada, sâmbătă, 29 ianuarie 2022. Acolo, o mare demonstrație a întâmpinat convoiul.

Amploarea fenomenului l-a facut pe Justin Trudeau, premierul Canadei sa se ascunda cu lașitate - culmea - in spatele Covid-19, fugind de raspundere. Tot sâmbătă, pe retelele de socializare si pe grupurile care se ocupa cu transportatorii rutieri se punea intrebarea: "Pregătesc camionagiii europeni o operațiune identică?", scrie Reseau Intenational.

Camionagiii canadieni au reușit să se organizeze rapid. Site-ul "Gofundme" le-a permis să constituie un fond de aproape 9 milioane de dolari pentru a finanța această acțiune prin donații. Pe acest site, "Freedom Truckers" a scris: "Noi [canadienii] suntem o țară pașnică, care a ajutat la protejarea națiunilor din întreaga lume de guverne tiranice care și-au asuprit poporul, iar acum se pare că se întâmplă și aici. Ducem lupta noastră la ușa guvernului federal și le cerem să oprească orice mandat împotriva poporului lor."

Despre participarea camionagiilor români la protestul din Canada am relatat AICI.

"Cerem donații pentru a ajuta la acoperirea costurilor cu combustibilul în primul rând și, sperăm, cu mâncare și cazare pentru a ușura presiunea acestei sarcini dificile." Pe scurt, scopul lor este de a îndupleca guvernul canadian Trudeau și de a-l forța să ridice toate reglementările sanitare din țară. Tamara Lich, unul dintre organizatori, "a subliniat că nu trebuie să se recurgă la violență și a cerut pe Facebook să raporteze la poliție persoanele care fac acest lucru", scria pe 29 ianuarie 2022 ziarul olandez de mare tiraj "Volkskrant".

"Volkskrant" a subliniat, de asemenea, în acest articol, amploarea acțiunii: "Autoritățile se așteaptă la circa 2.700 de șoferi la Parlament, dar, potrivit rețelelor de socializare, convoiul este mult mai mare și mai mulți se vor alătura în acest weekend. Între timp, sute de camioane, camionete, tractoare și rulote se află în oraș - majoritatea împodobite cu tot felul de steaguri și pancarte anti-vaccinare. Grupuri de canadieni i-au susținut și ei, arătându-și acordul și recunoștința pe parcurs.

Televiziunea publică canadiană CBC anunță că premierul Justin Trudeau și familia sa și-au părăsit locuința din centrul orașului Ottawa din motive de securitate. Ce s-a întâmplat pentru ca acești camionagii canadieni să decidă brusc să creeze această acțiune de libertate?

Potrivit unui articol de pe site-ul olandez de transport www.transport-online.nl, camionagiii canadieni "Freedom Truckers" protestează împotriva unei noi măsuri de carantină care a intrat în vigoare la mijlocul lunii ianuarie [2022]. Camionagiii care intră în Canada din SUA și care nu au fost complet vaccinați [urmau] să fie puși în carantină. Apoi, începând cu 15 ianuarie [2022], guvernul canadian cere ca toți șoferii de camion care traversează granița dintre Statele Unite și Canada să fie vaccinați. Potrivit Le Monde, la 29 ianuarie 2022, camionagii "Canadienii libertăți"i manifestă "împotriva permisului de vaccinare cerut atât de partea canadiană, cât și de cea americană".

Deci: "Pregătesc camionagiii europeni o operațiune identică?"

Pe contul de Twitter al "European Freedom Convoy 2022" (Convoiul european al libertății 2022) al vehiculelor grele de marfă, se află un pliant pe care se precizează clar "14 februarie 2022 - Toate convoaiele vor ajunge la Bruxelles pentru a cere încetarea regulilor tiranice".

"Nu este vorba despre Vax sau anti-Vax, este vorba despre dreptul oamenilor de a alege. Nu este vorba de politică, este vorba despre libertatea rasei umane. Este vorba despre acțiuni pașnice pentru a obține rezultate specifice, și anume 'sfârșitul legii marțiale'. Fără îndoială, aceste cuvinte se referă 'la starea de urgență, la închidere și la starea de asediu'. Oamenii au dreptul să călătorească liber și să aibă propria decizie în materie de sănătate, dreotul să vorbească liber, să facă afaceri în mod liber, fiecare om are suveranitatea individuală, demnitatea umană", se scrie pe grupul transportatorilor.

"Macron, fugi și tu ca Trudeau!"

În Franța, ca și în alte țări europene, camionagiii vor să pregătească "Convoiul Libertății" prin intermediul rețelelor de socializare. Dar în prezent se cunosc puține lucruri despre nivelul de organizare al acestora. Nu se știe dacă la această operațiune intenționează să participe și lucrătorii din domeniul sănătății, pompierii și alte categorii de personal afectate de constrângeri sanitare, se specifica in cateva grupuri de pe retelele de socializare, insa informatiile separate converg catre faptul ca va avea loc un protest national al camionagiilor francezi la care se vor alatura si celebrele "veste galbene".

Miscarea devine globala, apare si "Israel Freedom Convoy"

Michael Ganoe e un jurnalist care a stat 9 ani in Israel și acum e in Romania, la Cluj. El tine legatura cu cei din Israel prin retelele de socializare. Vorbeste despre protestul "Freedom Convoy" din Israel, acolo presa este cenzurata total, desi grupul transportatorilor in care se relateaza despre protest si despre organizarea acestuia are deja 22.000 de membri. Cei din grup fac apel la ziarele din intreaga lume sa le sprijine protestul si sa se relateze despre el. Pagina de facebook a "Israel Freedom Convoy 2022" poate fi consultata AICI.