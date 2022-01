Camionagiii români de la protestul din Canada: "Am supravietuit si am trait mai mult decat Ceaușescu, care era mai destept ca tine Trudeau!"

O imagine cu soferi romani de camion care au participat la protestul din Canada "Freedom Convoy" impotriva masurilor dictatoriale impuse de Justin Trudeau face furori pe retelele de socializare.

La protest au participat si mai multi soferi romani de camion, unii dintre ei care au prins traiul de pe vremea comunismului in Romania. Acestia avertizeaza intr-un banner care s-a raspandit pe internet: "Am supravietuit si am trait mai mult decat Ceaușescu, care era mai destept ca tine Trudeau!"