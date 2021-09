Putin anunță că zeci de persoane din anturajul său au COVID-19

Iulian Cristian Gherghe, cu gradul de general - maior în rezervă, fost director adjunct al Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării (DGIA), a fost condamnat de Curtea Militară de Apel Bucureşti la un an şi cinci luni închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunilor de delapidare, fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual şi uz de fals.

In Italia a ajuns in faza a treia a testelor clinice un tratament revolutionar pentru combaterea pandemiei noului coronavirus Sars-Cov2. Este vorba despre antiviralul Molnupiravir. Studiile au arătat că medicamentul are o activitate cu spectru larg de acțiune împotriva mai multor coronavirusuri, inclusiv cel care provoacă Covid-19, cu puține efecte secundare.