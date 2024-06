Risc imens: un specialist de la Harvard lansează un avertisment urgent despre războiul nuclear

Un profesor de la Harvard a avertizat că lumea este periculos de aproape de un război nuclear, în condițiile în care experții importanți în prevenirea unor astfel de conflicte "îmbătrânesc", rugându-i pe lideri să ceară urgent ajutorul unei noi generații de oameni de știință și ingineri. Matthew Bunn, profesor de energie, securitate națională și politică externă, a declarat că "riscul unui război nuclear nu a mai fost atât de ridicat de la Criza rachetelor din Cuba" din 1962.

"Nori negri se profilează la orizontul nuclear, cu amenințări din toate direcțiile", a scris el într-un editorial pentru revista științifică Science, publicat joi. "Lumea s-ar putea confrunta în curând cu o competiție neîngrădită a înarmărilor pentru prima dată în peste cinci decenii - și una mai complexă, care implică mai multe țări și mai multe tehnologii". În editorialul său, Bunn a avertizat că Noul Tratat START din 2010 este ultimul acord rămas care limitează forțele nucleare ale SUA și Rusiei, dar acesta expiră în 2026, Rusia blocând inspecțiile necesare și nefiind în curs de desfășurare noi discuții.

El a subliniat că peisajul global este marcat de tensiuni nucleare sporite, inclusiv: Amenințările nucleare ale Rusiei în conflictul din Ucraina, construcția de către China a numeroase silozuri de rachete, testele cu rachete ale Coreei de Nord, rivalitatea nucleară continuă dintre India și Pakistan și ambițiile nucleare ale Iranului. Ca răspuns la aceste evenimente, factorii de decizie politică din SUA au în vedere o potențială acumulare de arme nucleare. În plus, progresele în tehnologii precum rachetele hipersonice și inteligența artificială destabilizează și mai mult echilibrele militare.

Începând cu 2024, în întreaga lume există peste 12.000 de focoase nucleare. Potrivit Federației Oamenilor de Știință Americani, Rusia are aproximativ 5.580 de focoase, SUA are aproximativ 5.100, China are 500, iar Franța și Marea Britanie au 290 și, respectiv, 225 de focoase. India și Pakistan au fiecare aproximativ 170, Israelul are 90, iar Coreea de Nord 50. "Discuțiile tehnice aprofundate care implică comunitatea științifică sunt esențiale pentru chestiuni precum reducerea pericolelor de conflict în spațiul cosmic și în spațiul cibernetic și explorarea modului în care noile tehnologii, cum ar fi sistemele spațiale comerciale și inteligența artificială, pot contribui la verificarea următoarei generații de limitare a armelor", a scris Bunn.

"Statele Unite, Rusia și China trebuie să găsească modalități de a construi predictibilitate, de a reduce ostilitatea și de a evita pericolele și costurile unei competiții necontrolate", a adăugat el. "Toate cele trei părți ar trebui să pună capăt dependenței de politicile de "lansare la avertizare" și să scoată rachetele din alertă, astfel încât deciziile privind viața sau moartea a milioane de ființe umane să nu trebuiască să fie luate în câteva minute." Bunn sugerează că pașii inițiali ar trebui să se concentreze pe reducerea tensiunilor Statelor Unite cu China, Rusia și Coreea de Nord și pe stabilirea unor măsuri de comunicare și de reducere a riscurilor.

El a spus: "Guvernele au nevoie de ajutorul oamenilor de știință și al inginerilor atât pentru a înțelege pericolele pe care continuă să le reprezinte armele nucleare, cât și pentru a găsi căi de reducere a acestora. Cei care au făcut o mare parte din această muncă sunt pe cale de dispariție. Informându-se, alăturându-se grupurilor care se ocupă de aceste probleme și participând la dialogurile privind controlul armelor și la eforturile de cercetare, o nouă generație de oameni de știință și ingineri, care lucrează dincolo de granițele naționale, poate oferi acest ajutor."

"Ne aflăm într-un moment de tensiune, în contextul Rusiei, al Coreei de Nord și al Indiei și Pakistanului", a declarat pentru Newsweek Becky Alexis-Martin, lector în Studii de pace și dezvoltare internațională la Universitatea Bradford din Marea Britanie. "Există un risc real de război nuclear, atâta timp cât avem arme nucleare". Robert M. Dover, profesor de informații și securitate națională la Universitatea Hull din Marea Britanie, a declarat pentru Newsweek că Bunn nu a menționat un pas crucial. "Pe măsură ce forțele convenționale sunt reduse, scara de escaladare este mai scurtă, iar pericolul este mai mare", a spus Dover.

"În mod similar, mulți comentatori discută despre depărtarea amenințării pe motiv că aceasta echivalează cu un pact sinucigaș, dar acest lucru se bazează pe calitatea îndoctrinării oficialilor în ceea ce privește utilizarea acestor tehnologii și atenuarea amenințărilor. "Celălalt aspect este o tratare subțire a dezvoltării diferitelor tipuri de dispozitive nucleare (de exemplu, tactice față de cele strategice), reducerea normelor împotriva [armelor de distrugere în masă], relativa complacență și eșecul de a înțelege modul în care unii dintre oamenii și sistemele din acest spațiu sunt vulnerabile. Vedem - de exemplu - că subțierea relativă a forțelor NATO în est (granița poloneză) ar putea duce la un risc sporit - de exemplu, noi facem situația mai riscantă pentru că nu putem duce un război convențional?".