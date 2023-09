Ron DeSantis: Aderarea Ucrainei la NATO nu servește intereselor Statelor Unite

Aderarea Ucrainei la NATO nu servește intereselor Statelor Unite, a declarat candidatul SUA la președinție, guvernatorul Floridei și republicanul Ron DeSantis în podcastul The Glenn Beck Program, relatează Bloomberg.

„Nu cred că apartenența [Ucrainei] la NATO este în interesul nostru. Tot ce ar face este să ne adauge mai multe obligații, așa că dacă adaugi mai multe obligații, ce beneficii primim în schimb?" spuse Desantis.

În martie, el a criticat eforturile administrației actualului președinte american Joe Biden de a sprijini Kievul, declarând că „disputa teritorială dintre Ucraina și Rusia" nu este un interes național vital pentru Washington. După aceasta, DeSantis a fost criticat de senatorii republicani.

Mai târziu, guvernatorul Floridei a clarificat că consideră că acțiunile Moscovei sunt greșite. Potrivit acestuia, el a vrut să spună că Donbass și Crimeea sunt sub controlul Rusiei. „Nu cred că este legal, dar este. Sunt mulți etnici ruși acolo. Acolo se desfășoară operațiuni militare complexe și asta am vrut să spun, și nu că Rusia are dreptul să facă asta", a subliniat Desantis.