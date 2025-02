Adrian Năstase lansează bomba: Klaus Iohannis poate candida din nou la prezidențiale / Argumentele invocate

Fostul premier și lider PSD Adrian Năstase susține că fostul președinte Klaus Iohannis poate candida din nou la alegerile prezidențiale din acest an. „Poate candida, din nou, Iohannis la alegerile prezidentiale?", se întreabă retoric Năstase, pe blogul său.

Tot el oferă și răspunsul: „Răspunsul este: Da. Stiu că vă doriti lucrul acesta si el se poate intâmpla. Am stabilit că mandatul lui Iohannis, inceput in 2019, nu a fost finalizat. Demisia a intrerupt al doilea mandat. Ca atare, Iohannis figurează cu un singur mandat, ceea ce ii permite să candideze pentru un al doilea mandat constitutional la alegerile prezidentiale din luna mai. Sunt bucuros că am putut să vă dau o veste bună!", a explicat Năstase.

Președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat luni că demisionează începând cu data de 12 februarie, pentru „a scuti România și cetățenii români" de criza la care ar duce suspendarea sa, demers inițiat de opoziția parlamentară. Curtea Constituțională a luat act de demisia președintelui Klaus Iohannis. Ca urmare, în numele legii, CCR a hotărât: „Constată că funcția de Președinte al României devine vacantă, începând cu data de 12 februarie 2025, ca urmare a demisiei domnului Klaus-Werner Iohannis din funcția de Președinte al României."

Totodată, CCR a constatat că „vacanța funcției de Președinte al României este o împrejurare care justifică interimatul în exercitarea funcției de Președinte al României, începând cu data de 12 februarie 2025". De asemenea, CCR „constată că, în conformitate cu dispozițiile art.98 alin.(1) din Constituție, interimatul funcției de Președinte al României se asigură de președintele Senatului, domnul Ilie-Gavril Bolojan, începând cu data de 12 februarie 2025."

Ilie Bolojan a preluat, miercuri, mandatul de președinte interimar, în cadrul unei ceremonii care s-a desfășurat la Palatul Cotroceni. Klaus Iohannis și-a încheiat mandatul, după ce, luni, și-a anunțat demisia, în contextul în care Parlamentul începuse procedura de revocare a sa din funcție.

Klaus Iohannis i-a predat mandatul de șef al statului președintelui Senatului, Ilie Bolojan, care preia funcția de interimar până la alegerile prezidențiale din luna mai. Bolojan a fost întâmpinat în holul de onoare a Palatului Cotroceni de Klaus Iohannis. Cei doi au avut o scurtă întâlnire. „Mult succes. Să aveți grijă de România", i-a spus la final Iohannis lui Bolojan, după care a plecat din Palatul Cotroceni. Conform prevederilor constituţionale, președintele interimar are atribuții limitate. De exemplu nu poate declanșa procedura de suspendare a Parlamentului și nu poate convoca un referendum național.