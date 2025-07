Gata cu încălzirea globală: NASA a luat o decizie extrem de controversată care a stîrnit un mare scandal la Washington

Agenţia spaţială americană NASA a renunţat la planul de a publica pe site-ul său raportul privind clima la nivel naţional (National Climate Assessment). Rapoartele, care sunt obligatorii din punct de vedere legal, oferă publicului evaluări validate ştiinţific privind riscurile climatice în Statele Unite.

La începutul acestei luni, administraţia Trump a eliminat pagina web, globalchange.gov, care furniza rapoartele, publicate în mod regulat începând din anul 2000, potrivit The New York Times. La momentul respectiv, Casa Albă a declarat că NASA va găzdui rapoartele pentru a se conforma unei legi din 1990 care impune publicarea lor. Cu toate acestea, NASA a anunţat luni că nu va publica rapoartele, deoarece "nu are nicio obligaţie legală de a găzdui datele de pe globalchange.gov", conform Associated Press (AP).

"Acest document a fost scris pentru poporul american, a fost plătit de contribuabili şi conţine informaţii vitale de care avem nevoie pentru a rămâne în siguranţă în condiţiile climei în schimbare", a declarat Katharine Hayhoe, climatolog la Texas Tech University şi coautoare a evaluărilor anterioare.

John Holdren, consilier ştiinţific al administraţiei Obama şi climatolog, a acuzat administraţia Trump de minciună făţişă şi cenzură intenţionată. "Pur şi simplu, ei nu vor ca publicul să vadă informaţiile meticulos adunate şi validate ştiinţific referitoare la ceea ce schimbările climatice provoacă deja fermelor, pădurilor şi pescuitului nostru... şi la modul în care toate aceste daune se vor amplifica în absenţa unor măsuri concertate de remediere", a declarat Holdren pentru AP.

Versiunile arhivate ale evaluărilor climatice anterioare continuă să fie stocate în biblioteca Administraţiei Naţionale Oceanice şi Atmosferice (NOAA). Cel mai recent raport, publicat în 2023, a constatat că schimbările climatice afectează în mod diferit securitatea, sănătatea şi mijloacele de subzistenţă ale oamenilor din fiecare colţ al ţării, comunităţile minoritare - în special nativii americani - fiind adesea expuse unui risc disproporţionat.