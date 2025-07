A cincea roată!

Caruta guvernarii actuale pare ca are patru roti - PNL, USR, UDMR si Grupul minoritatilor, in timp ce PSD pare a fi a cincea roata. In plus, nici „carmaciul" carutei nu e de la PSD.

Pornind de la ultimile evolutii din guvern (numiri, comunicare publica), din parlament, de la Curtea constitutionala, etc, imi este foarte clar ca s-a format o axa PNL/USR in interiorul guvernului, cu sprijin de la Cotroceni. Acest tandem din cadrul coalitiei se va intari prin numirile in zona serviciilor de informatii, a serviciului extern din MAE, din Ministerul economiei (regii de stat, etc). Pozitia PSD in aceasta configuratie va deveni tot mai slaba, inclusiv la nivelul administratiei locale.

Sigur, tandemul PNL/USR are inca nevoie de PSD pentru a avea o majoritate in Parlament dar PSD a ajuns un partener-junior, care devine, treptat, prizonier al unei politici care ii afecteaza electoratul. Basescu isi dorea un PSD care sa aiba „doar" 20% din electorat, astfel incat sa nu mai fie nucleul unor posibile formule de guvernare (pe vremea cand avea 35-40%). Iata ca dorinta lui s-a indeplinit. In plus, PSD nu mai dispune nici de posibili aliati in zona de stanga.

In ultimii ani, politica de supravietuire, bazata pe conducerea partidului de la nivel local, in functie de interesele „baronilor" din judete si ale catorva de la Centru a dus la epuizarea resurselor de lideri nationali, la o reprezentare slaba in parlament si la o penurie de idei sau programe credibile.

Marea dilema a membrilor partidului este acum daca sa ramana in continuare la guvernare sau sa treaca in opozitie. Chiar si cei care vor sa ramana la guvernare, pe ideea de a continua - unii dintre ei - sa ramana conectati la anumite surse de finantare sau pentru a-si asigura un tip de protectie impotriva unor eventuale dosare, isi dau seama ca, in perspectiva urmatoarelor alegeri parlamentare, AUR poate „aspira" cea mai mare parte a votantilor PSD. Pe de alta parte, regandirea unui nou mesaj, a unor noi programe si a unui nou lidership sunt greu compatibile cu prezenta in actualul guvern.

Sigur, un partid responsabil nu se poate desparti de responsabilitatea iesirii din aceasta situatie (la care a contribuit impreuna cu PNL dar si cu USR). Poate insa ca sprijinirea, din parlament, pe baza unui acord solid, a unui guvern minoritar PNL/USR/UDMR ar oferi ragazul necesar pentru atingerea acestor obiective. Reamintesc ca guvernul PSD din 2000-2004 a fost un guvern minoritar, sprijinit in parlamrnt de UDMR, pe baza de acorduri negociate anual.

Din acest punct de vedere, Congresul din toamna al partidului poate insemna iesirea PSD din mediocritate si revenirea in prim-planul politicii romanesti.

Adrian Năstase