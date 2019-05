ALDE ii propune PSD candidatul la prezidentiale: Dumnezeu inainte, Tariceanu presedinte

Liderii ALDE si-au stabilit modul in care vor convinge conducerea PSD sa-l accepte candidat la prezidentiale pe Calin Popescu Tariceanu. Secretarul general ALDE, Daniel Chitoiu, a cerut in partid dublarea scorului electoral fata de precedentele alegeri din 2016. In ALDE exista convingerea ca un scor de peste 12% la europarlamentare ar reprezenta o carte de vizita impresionanta pentru Calin Popescu Tariceanu in discutiile cu PSD.

'Dumnezeu inainte, Tariceanu presedinte' a devenit una dintre formulele de salut in voga la partid. Bastioanele ALDE, pe care se pariaza toate cartile din partid, sunt Prahova, Bacau si Giurgiu. In judetul Giurgiu, de exemplu, organizatia ALDE incearca o surpriza de proportii prin depasirea PNL, spun surse din partid. Fiefuri din care ALDE se asteapta sa aiba multe voturi mai sunt Gorj, Mehedinti, Valcea si Bucurestiul, in special Sectorul 1.

In Transilvania, toti ochii partidului sunt pe filiala din Bistrita-Nasaud, considerata cea mai puternica, dar se asteapta surprize placute si din Satu Mare tinand cont ca filiala il are pe Ovidiu Silaghi candidat pe loc eligibil la europarlamentare. ALDE considera eligibile primele 5 locuri: Norica Nicolai (actual europarlamentar ALDE), Daniel Barbu (fost presedinte al AEP), Renate Weber (actual europarlamentar ALDE), Ovidiu Silaghi (fost ministru al Transporturilor) si Varujan Vosganian (vicepresedinte ALDE).

Pe langa un scor de 12% care sa-i dea aripi lui Tariceanu, in ALDE se mai discuta despre cimentarea relatiei cu PSD printr-o candidatura comuna: tandem Presedinte-Premier, plus pastrarea coalitiei PSD-ALDE din Parlament pana in 2020. Un alt argument discutat in ALDE se refera la sondajele de opinie realizate de partid in care Tariceanu este peste toti candidatii PSD la prezidentiale, singurul social-democrat care-i face concurenta liderului Senatului fiind primarul Capitalei, Gabriela Firea.