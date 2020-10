Alegeri locale 2020 - Sector 1: Marcel Ciolacu anunță că va depune plângere la Parchetul General

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, joi, că va depune plângere la Parchetul General în cazul situației de la Sectorul 1.

„Oricum, e curios. Unde a câştigat PNL, se acceptă renumărarea, unde depune PSD solicitare, nu se acceptă. E destul de curios. Dar ştim ca azi noapte n-au dat nicio Ordonanţă să desfiinţeze instanţele de judecată. Sunt zeci de încălcări. Am şi spus: aceste decizii au fost luate de preşedinte. Cum se poate ca într-o cameră să fie observatori numai de la un partid politic şi candidatul unui partid politic şi preşedintele Biroului Electoral şi să nu fie niciun reprezentant? Şi ce au făcut acolo? Să ne explice. Am înţeles că a fost o renumărare, să ne arate procesul verbal de renumărare semnat de toţi membrii Biroului Electoral", a declarat Ciolacu, la sediul PSD. De asemenea, Ciolacu a menționat că are o întâlnire cu reprezentanți ai conducerii PSD și cu avocații, în cadrul căreia se vor lua o serie de decizii. Dan Tudorache, candidatul PSD la Primăria Sectorului 1, a anunţat, joi, că va cere BEC reluarea alegerilor locale în Sectorul 1, pe motiv de fraudă.