Alfred Simonis, pariul câștigător al lui Ciolacu și Grindeanu în Banat (P)

PSD a înregistrat victorii importante în Banat, în județe și orașe considerate fiefuri puternice ale liberalilor în zona de vest a țării. Rezultatele cele mai importante sunt recâștigarea Consiliului Județean Timiș, respectiv Caraș Severin. Alfred Simonis revine la conducerea județului Timiș după două mandate în Parlamentul României.

Politica făcută pentru cei care te-au ales să fii acolo unde ești

Deși încă tânăr în politică, Simonis pare ca a înțeles o regulă de bază: niciodată nu întorci spatele celor care te-au votat. Aceasta a fost și deviza după care Alfred Simonis, actual președinte interimar al Camerei Deputaților, și-a construit programul de campanie pentru alegerile CJ Timiș. Acesta a câștigat detașat, cu aproximativ 130.000 de voturi, având un avans de 20.000 de voturi în fața fostului liberal Alin Nica, președintele actual al CJ și principalul său contracandidat. Totodată, la nivel de județ PSD a câștigat 55 de primării în Timiș.

Originar din județul Timiș, Simonis este un produs al școlii politice PSD. Acesta a început activitatea politică în cadrul organizației de tineret a partidului, în anul 2001. Foarte repede, a reușit să avanseze și să conducă organizația locală, respectiv județeană a tineretului social-democrat până în 2019, când a preluat conducerea organizației PSD Timiș.

Alfred Simonis are 39 de ani și a fost director al Aeroportului Timișoara între 2012 și 2015. Începând cu 2016, acesta este deputat PSD de Timiș având la activ două mandate, iar în prezent, este președintele interimar al Camerei Deputaților.

Simonis - pariul câștigător al PSD în Timiș

Decizia de a candida pentru șefia Consiliului Județean Timiș s-a dovedit a fi pariul câștigător pentru PSD. „ Am câştigat alegerile în Lugoj şi în alte 54 de primării, precum şi în aproape toată zona periurbană Timişoarei. Am câştigat alegerile în peste 400 de secţii de votare, avem majoritate împreună cu PNL la Consiliul Judeţean Timiş. Mulţumesc partenerilor din PNL, membrilor PNL, primarilor PNL, conducerii PNL, pentru susţinere. Cred că este momentul să încetăm polemica şi să începem munca. Am văzut că principalii mei competitori păstrează aceleaşi mesaje din campania electorală, le transmit că s-a încheiat campania electorală şi trebuie să începem munca", a declarat Alfred Simonis după alegeri.

În ceea ce privește conducerea CJ Timiș, Simonis a declarat că un vicepreședinte va trebui să revină PSD, iar al doilea PNL, aceștia formând o alianță la scrutinul din 9 iunie. Acesta nu s-a ferit să spună că își dorește formarea de majorități alături de liberali atât în Consiliul Județean, cât și în Consiliile Locale.

Alfred Simonis a precizat că urmează să aibă o întâlnire și cu Alin Nica, actualul președinte CJ Timiș, pentru a discuta despre principalele proiecte ale județului.„În perioada următoare voi avea o întâlnire cu Alin Nica să discutăm despre proiectele Consiliului Judeţean. Mai sunt 4 luni până când voi prelua mandatul, de aceea voi depăşi orice tensiune, orice atac la adresa mea, a familiei mele. Marile proiecte mă aşteaptă, nu voi aştepta 4 luni", a declarat Simonis.

PSD rămâne principala forță politică a țării

Rezultatele arată o creștere a numărului de poziții obținute la conducerea județelor sau la primăriile din orașe, comune și sate obținute de PSD, față de alegerile din 2020. Social democrații i-au convins pe români ca sunt alegerea potrivită pentru următorii patru ani prin politicile implementate de PSD atât la nivel național, de către Guvernul condus de Marcel Ciolacu, cât și la nivel local.