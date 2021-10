AUR a difuzat numerele de telefon ale senatorilor pro-certificat. Politicienii au fost asaltati de mesaje la votul de miercuri din Senat

În ziua votului pentru introducerea obligativitatii certificatului verde la locul de muncă, senatorii au fost asaltați cu sute de telefoane și mesaje SMS, sau de whatsapp de la românii care se opun introducerii documentului digital. De asemenea, parlamentarii au primit mesaje și pe mesageria paginilor oficiale de Facebook.

Grupurile de cetateni care miercuri au trimis sute de mesaje către senatori au primit numerele de telefon ale politicienilor de la AUR, potrivit surselor de presă din preajma partidului. Senatorilor li s-a cerut să nu voteze proiectul de lege privind obligativitatea ca angajații din sistemul public și de la privat să prezinte un certficat verde pentru a mai fi primiți la muncă.

„Bună ziua!!! Ca și cetățean al acestei țări ca rugam sa nu votați afirmativ legea obligativității certificatului verde!!!! Va mulțumesc anticipat !!!", astfel suna unul dintre mesajele primite de parlamentari prin SMS. „Buna seara! Va rugam frumos sa scoateți certificatul verde din România! Dumnezeu ne-a creat liberi!", este un alt exemplu de mesaj trimis prin whatsapp.

„Avand in vedere ca toti oamenii imunizati sau nu, contacteaza boală si o transmit mai departe, ca unii avem alte boli grave si imunizarea cu aceste seruri poate ne-ar agrava bolile sau ne-ar omori, Va rog sa nu votați proiectul de lege referitor la condiționarea dreptului la munca, certificatul verde.", este un alt mesaj care a fost trimis masiv pe paginile de Facebook ale politicienilor.

„Fiindca ati fost votat ca sa ne reprezentati drepturile, va scriu, reamintindu-va ca dreptul la munca si viata neputand fi restrictionat, va rog sa votati contra certificatului verde. UE necerand asa ceva, incalcati drepturile cetatenilor iar noi, vom fi f atenti la toti cei ce voteaza ce anume voteaza, ca astfel sa stim la noile alegeri cine ne reprezinta drepturile cu adevarat. Multumim pentru intelegere", se arată într-unul dintre mesajele primite de senatori si prin conturile de twitter.