Inflația din zona euro va atinge în mod sustenabil ținta de 2% a Băncii Centrale Europene (BCE) în cursul anului 2025, a afirmat joi președinta BCE, Christine Lagarde. În România, care e în afara zonei euro, inflatia va fi in continuare in jur de 5%, cea mai mare din UE, din cauza politicilor economice clientelare ale guvernului.

„Poate că am fi putut începe să intervenim cu câteva luni mai devreme. Dar am majorat ratele într-un ritm fără precedent și am reușit să reducem semnificativ inflația într-o perioadă scurtă de timp", a declarat Christine Lagarde într-un interviu pentru Le Monde publicat joi și citat de agenția Reuters. „Acum vreau să văd această țintă de 2% atinsă pe termen lung. În absența unui șoc major, acesta va fi cazul în cursul anului 2025". Christine Lagarde a confirmat, de asemenea, că ratele dobânzilor vor continua să scadă.