Campania electorală și testul COVID-19. Cum se protejează candidații la postul de primar

Gabriela Firea susține că și-a făcut duminică un test pentru COVID-19, care a ieșit negativ și nu este nevoie să intre în izolare. Ea s-a aflat săptămâna trecută în apropierea lui Anghel Iordănescu, care are simptome de coronavirus.

Campania electorală pentru alegerile locale se anunță a fi una atipică din cauza pandemiei de coronavirus și a măsurilor impuse de autorități. Europa Liberă a încercat să afle de la candidați cum se vor proteja pe ei, dar și cum îi vor proteja pe cetățeni, mai ales că unii dintre ei s-au aflat în apropierea unor persoane depistate pozitiv. Alegerile locale sunt programate pentru 27 septembrie, iar campania durează 30 de zile.

Fostul antrenor al naționalei de fotbal a României, Anghel Iordănescu, a prezentat simptome de coronavirus la sfârșitul săptămânii trecute. El candidează pentru o funcție de consilier general în cadrul Primăriei București și s-a aflat în apropierea consilierilor propuși de PSD, dar și alături de Gabriela Firea.

G. Firea (PSD): „M-am testat, a ieșit negativ. Nu voi intra în izolare"

„M-am întâlnit cu domnul Iordănescu pentru câteva minute acum șapte zile, mai mult în aer liber și eu și domnul Iordănescu am purtat mască. Mi-am făcut duminică testul pentru COVID-19 și a ieșit negativ. Și astăzi (n.r. - ieri) am fost la un spital și am trecut prin triaj: temperatură și declarație standard completată", a declarat Gabriela Firea pentru Europa Liberă.

Întrebată dacă va intra într-o perioadă de izolare, primarul Capitalei, care candidează pentru un nou mandat, a răspuns: „nu am de ce se intru în izolare, știu că unii și-ar dori asta".

Traian Băsescu (PMP): „M-am testat de șase ori, nu voi face campanie pe stradă"

După ce a câștigat de două ori alegerile în București pentru funcția de primar, europarlamentarul Traian Băsescu se află din nou pe buletinul de vot. Candidatura sa a apărut după ce PMP a fost exclus la negocierile dintre PNL și USR-PLUS pentru primăriile de sector. Campania lui Traian Băsescu o să fie însă total diferită față de cele de la începutul anilor 2000.

„Voi utiliza doar mijloacele electronice și televiziunile în campanie, nu voi avea întâlniri publice. Nu voi ieși, pentru că am acasă nepoți, nu vreau să risc cu nimic sănătatea copiilor. E o greșeală să se meargă în locuri publice, sănătatea este mai importantă decât campania", a spus Traian Băsescu pentru Europa Liberă.

Fostul președinte al României a precizat că a făcut până în prezent șase teste de COVID-19, de fiecare dată când s-a întors în România de la Bruxelles.

„Nu m-am dus acasă până nu am făcut testul și am avut rezultatul. Voi menține procedura, pentru că nu e de joacă", a dezvăluit Traian Băsescu.

Strategia de campanie nu prevede întâlniri în locuri publice, gen parcuri sau piețe, nici pentru membrii din staff-ul lui Traian Băsescu.

„Pentru cei din staff-ul meu sunt prevăzute măsuri stricte, merg direct la căsuțele poștale și pun ce au de pus, fără să facă întâlniri. Nu vreau să văd vreun om din echipa de campanie îmbolnăvit. Nu sunt de acord să fie riscată sănătatea vreunui copil, pentru că organizația de tineret îmi distribuie pliantele. Cred că vom vedea un efect că oamenii nu se mai întâlnesc cu candidații, dar suntem într-o situație în care dacă electoratul vrea să înțeleagă stilul acesta de campanie, bine, dacă nu, nu", a susținut Traian Băsescu.

Nicușor Dan: „Voi face de câte ori este nevoie un test"

Candidatul susținut de PNL și USR-PLUS la Primăria Capitalei, Nicușor Dan, spune că se va testa în perioada următoare, dacă este nevoie, pentru a se asigura că lucrurile sunt în regulă.

„Eu intru în contact cu oamenii destul de frecvent în această perioadă și de aceea port mască nu doar în spațiile închise, așa cum spune legea, ci și în spațiile deschise, dacă sunt locuri mai aglomerate. Masca e importantă în primul rând ca să-i protejezi pe ceilalți, iar lucrurile trebuie luate în serios. Ținând cont că mă voi întâlni cu mulți oameni în săptămânile următoare, voi face ori de câte ori este nevoie un test COVID-19 pentru a mă asigura că lucrurile sunt în regulă", a fost poziția lui Nicușor Dan.

Acesta a adăugat că știe că nu este plăcut să purtăm mască și să existe interdicții, dar „aceasta este soluția pentru a reduce transmiterea virusului și a crea premisele pentru a ne întoarce cât mai repede la modul de interacțiune socială de dinainte de pandemie".

Clotilde Armand (USR-PLUS): „Mă voi testa săptămânal în campanie"

Una dintre cele mai strânse bătălii electorale în București se va da în Sectorul 1, între Dan Tudorache (PSD) și Clotilde Armand (USR-PLUS, susținută de PNL).

„Nimeni nu trebuie să uite că sănătatea trebuie să fie mai presus de orice. Până acum am fost în stradă pentru strângerea de semnături purtând măști și mănuși, am păstrat distanțarea fizică și am evitat spațiile aglomerate. Suntem precauți și vom face testări săptămânal în timpul campaniei. Testele le voi face eu și colegii implicați în întâlnirile de teren", a afirmat Clotilde Armand pentru Europa Liberă.

Dan Tudorache (PSD) nu se va testa în perioada campaniei electorale.

„Cum m-am protejat din 15 martie până acum, așa voi face și în continuare. Am făcut un singur test de COVID-19, în proiectul Gabrielei Firea. Nu am avut nevoie să mai fac test, mă testam dacă aveam temperatură. Nu am avut temperatură, m-am protejat, nu am avut de ce să mă testez. În fiecare zi îmi iau temperatura când intru și ies din primărie. Mănuși nu folosesc, doar măști, vreo 3-4 pe zi, în funcție de numărul de întâlniri", a declarat Dan Tudorache pentru Europa Liberă.

Stelian Ion (USR-PLUS): „Am stat două săptămâni în carantină după contactul cu o persoană cu COVID-19"

Deputatul USR Stelian Ion candidează din partea USR-PLUS pentru Primăria Constanței. Unul dintre contracandidații săi este Vergil Chițac, primul parlamentar care a fost depistat pozitiv cu coronavirus. Reprezentatul USR tocmai a ieșit dintr-o perioadă de izolare de două săptămâni, după ce a avut contact direct cu o persoană depistată cu COVID-19.

„Pe 1 august am avut contact cu o persoană care s-a dovedit după două zile că avea coronavirus. A trebuit să intru în carantină pentru 14 zile. Cei de la DSP mi-au explicat că oricâte teste aș face în perioada aceea sunt irelavante și trebuie să stau 14 zile, deoarece perioada de incubație e destul de lungă. Recomandările sunt ca atunci când ai simptome să te testezi imediat, să îți iei toate măsurile de precauție și să stai în izolare până ți se dă rezultatul negativ. Testările periodice ni s-a explicat că nu sunt relevante", a declarat Stelian Ion pentru Europa Liberă. Poziția deputatului USR contrazice modul de acțiune al Gabrielei Firea, care nu a intrat în carantină sau izolare.

Stelian Ion susține că a mai avut o alarmă falsă în legătură cu COVID-19.

„Am avut o răceală, un soi de bronșită, dar pentru că nu am dorit să risc, am mers, m-am testat de COVID-19, am stat o zi în izolare. După ce am primit rezultatul, m-am tratat de afecțiunea respectivă", a povestit Stelian Ion.

Candidatul USR-PLUS a precizat că în timpul campaniei electorale a decis împreună cu echipa sa să se comporte ca și cum ar intra mereu în contact cu o persoană care poartă virusul.

„Nu ne atingem, nu ne mai salutăm nici măcar cu pumnul, nu mai stăm aproape unul de altul. Evităm apropierea", a adăugat Stelian Ion.

El susține că vom avea o campanie electorală atipică, dar oamenii sunt responsabili.

„Simt că oamenii nu pot trăi cu frica asta zi de zi, sub teroare, dar simt că sunt mulți oameni responsabili și trebuie să ne luăm măsurile de precauție. Nu trebuie să exagerăm, să trăim sub teroare, dar încercăm să ducem viața mai departe și să ne adaptăm la situație. Sunt măsuri de precauție neplăcute, purtatul măștii nu e o plăcere pentru nimeni. Mi-am luat pachete de măști, am dat și oamenilor care nu își permit măști. E deja un consumabil", a declarat candidatul USR-PLUS pentru primăria Constanței.

Robert Negoiță (Alianța Pro București 2020): „Avem termoscaner în Primărie"

Robert Negoiță a renunțat să mai candideze din partea PSD și a preferat să reprezinte Alianța București 2020 - Pro România. Nu crede că ar trebui să se testeze în perioada de campanie.

„De câte ori intru sau ies din primărie, avem un termoscaner care ne spune temperatura. Dacă depășim, sună alarma. Nu port mănuși, nu sunt necesare mănușile dacă nu strănuți, tușești în palmă. Am măști în mașină, când e nevoie, le folosesc. Dacă nu am nici un fel de simptome, nu consider necesar să mă testez", a fost punctul de vedere exprimat de Robert Negoiță pentru Europa Liberă.

Regulile stabilite de autorități pentru campania electorală interzic mitingurile și adunările publice mai mari de 50 de persoane în aer liber. De asemenea, atunci când vor împărți pliante sau alte materiale promoționale, echipele de campanie trebuie să aibă mănuși, măști și dezinfectant.