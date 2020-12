Cazul independentului Valeriu Nicolae naște valuri de comentarii: "In cazul lui s-a putut, dar pentru PMP nu s-a vrut, a venit ordin de sus!"

Cazul lui Valeriu Nicolae, care a pierdut mandatul de deputat independent la numai cateva voturi si care a depus opt contestații, despre care chiar el sustinea ca "ca să fie admise sunt sanse minime" a starnit comentarii politice acide, de unde a rezultat cel mai des ideea ca "in cazul lui s-a putut reevaluare, dar pentru ca PMP sa intre in parlament, tot la numai cateva voturi, nu s-a vrut, a venit ordin de sus!"

Intr-adevar, initial lui Valeriu Nicolae ii lipseau 46 de voturi ca sa intre in parlament ca independent si a depus opt contestatii de renumarare a voturilor in mai multe sectii de vot din Capitala. El comenta in urma cu o zi situatia: "Am avut 46 de voturi lipsa ca sa intru in Camera Deputatilor. Am depus contestatii, opt la numar, dr sunt putine sanse sa fie admise. Daca ar fi admise, din calcule, voi castiga in total 74 de voturi, suficient ca sa trec pragul..." Surpriza, ca prin renumararea voturilor la una din sectiile de votare din Bucuresti s-au gasit inca 15 voturi favorabile lui Valeriu Nicolae, acesta ajungand la 31 de voturi lipsa.

Intreaga situatie a starnit valuri de comentarii, nu atat impotriva lui Valeriu Nicolae, ci impotriva sistemului, mai ales ca PMP a avut aproape 4,9% din voturile electoratului, iar conducerea partidului a depus peste 1000 de contestatii pentru renumararea voturilor, "cu predilectie in sectiile unde PMP n-a obtinut niciun vot, ceea ce e foarte dubios", dupa cum spunea liderul Eugen Tomac inainte de a-si depune demisia. In comentariile politice se arata ca "daca pentru PMP sd-ar fi admis o parte din contestatii sigur s-ar fi gasit si voturile ca sa treaca pragul electoral foarte usor!"... Paralela cu cazul lui Valeriu Nicolae s-a facut de catre comentatorii retelelor de socializare, in numar foarte mare, care au sustinut: "In cazul lui s-a putut reevaluare, dar pentru ca PMP sa intre in parlament, tot la numai cateva voturi, nu s-a vrut, a venit ordin de sus!"

​Cum spuneam, intr-un final 31 de voturi i-au lipsit lui Valeriu Nicolae ca să obțină mandatul de deputat pentru care a candidat ca independent. "E doar vina mea că nu am intrat în Parlament. Au lipsit 31 de voturi, initial erau 46 de voturi, dar acum nu se mai poate face nimic - au fost peste 16.300 de oameni care m-au votat. Îmi pare tare, tare rău pentru oamenii care au pus mult, mult suflet în campanie", a scris el pe Facebook. Cu toate acestea el spune că au fost „o mulțime de chestii remarcabile" printre care că a strâns cele mai multe voturi pentru un independent, a reușit să-l „spulbere" pe Gabriel Oprea, a câștigat mai multe voturi în București decât multe partide în toată țară, incluzând Partida Romilor deși a avut zero prezență la televiziuni și cu un buget total sub 2.000 de euro.