Klaus Iohannis i-a asteptat luni la Cotroceni pe sefii celor trei partide: PSD, PNL, UDMR care au negociat zilele astea pentru un guvern "de salvare nationala" si s-au inteles pana la urma cum sa imparta marea roata de cascaval a banilor de la buget si a banilor europeni.

In discursul sau de dinaintea consultarilor de la palat, Iohannis le-a zis lui Marcel Ciolacu, Florin Cîțu si Kelemen Hunor: "Mersi, băieți!" in ideea ca "au putut oferi romanilor o intelegere pentru a iesi din criza". Acest apelativ cu "băieți" a șocat, cu atat mai mult cu cat astfel te adresezi mai degraba unor chelneri care iti aduc la masa mancarea si bautura. Probabil ca Iohannis i-a confundat cu chelnerii, liftierii si caratorii de bagaje pe care i-a tot vazut in ultima vreme cat a umblat prin lume pe la hoteluri de lux, lasand tara de izbeliste.