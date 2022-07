Cine sunt noile amazoane ale lui Liviu Dragnea. Tinerele "patrioate" din APP, promovate la vârful partidului într-un timp record!

Liviu Dragnea a rămas și rămâne sensibil la frumusețea feminină. Alianța Pentru Patrie, partidul inventat de fostul lider al PSD și de Codrin Ștefănescu, a devenit a doua casă pentru câteva tinere speranțe în politică, care "colorează" fotografiile în care apar alături de liderii formațiunii politice.

Oana Leonte a devenit deja celebră, după ce au apărut zvonuri legate de o posibilă relație pe care aceasta ar avea-o cu Liviu Dragnea. Oana are 25 de ani, este din Buzău și a practicat volei de performanță. Oana a avut o ascensiune spectaculoasă. La doar 6 luni după ce a intrat în politică, ea a ajuns președinte al organizației de tineret al APP și lider al filialei Sector 1, alături de fostul ministru al Educației, Liviu Pop. Oana Diana Leonte este absolventă a unei facultăți de limbi străine și recent a obținut un master în sociologie. Ea are câteva afaceri de familie, la Buzău și a lansat un volum de versuri, în vremea studenției, scrie fanatik.ro.

Ana Maria Ioniță este din Onești și este președinte al organizației de tineret al APP, sector 2. Ana Maria este licențiată în Drept și masterandă în Management și Administrație Publică. De asemenea, ea a absolvit cursurile Institutului Notarial Român. Fiică de preot, tânăra a reușit să se impună rapid în structurile de putere din cadrul Alianței Pentru Patrie, dovadă și fotografiile în care apare alături de liderii Dragnea și Ștefănescu. La recentul CEX APP, ea și Oana Leonte au fost așezate strategic, alături de Carmen Dan, una dintre femeile cele mai apropiate de Liviu Dragnea și fost ministru de Interne.

Lilla Debelka este președinte al filialei Bihor al Alianței Pentru Patrie și are legături mai vechi cu lumea politicii. În trecut, ea a fost membru PSD și a ajuns chiar să lucreze ca secretar de stat la Ministerul Pentru Românii de Pretutindeni. De asemenea, ea a mai lucrat la Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție, unde a fost consilier. Lilla a fost șef al PSD Diaspora și considerată o apropiată a Vioricăi Dăncilă, fost premier al României. Este căsătorită cu omul de afaceri orădean Edward Debelka, alături de care are doi copii.

Noua achiziție a partidului lui Liviu Dragnea se numește Janina Mariana Micu, iar în trecut a mai candidat la Senatul României din partea ecologiștilor și la Primăria Craiova din partea formațiunii Alternativa pentru Demnitate Națională. Janina este președinte al Organizației de Femei Alianța Pentru Patrie Dolj și a început să organizeze evenimente prin care să atragă noi simpatizanți pentru partid. Totuși, ea nu se poate lăuda cu fotografii alături de liderii de partid.

Loredana Buturugă, șefa organizației de tineret APP Constanța, are 23 de ani și s-a bucurat de un "review" pozitiv din partea lui Codrin Ștefănescu, în dreptul unei imagini în care apare alături de acesta și de Ana Maria Ioniță. "Splendoarea asta mică, din dreapta mea, se numește Loredana Buturugă! Are 23 de ani și de la 12 ani lucrează alături de familia sa in domeniul agriculturii! Familia ei, producători de legume, a învățat-o de mică să muncească și să caute soluții pentru a vinde ceea ce produc.

Își conduce singură magazinul de profil, conduce si descarcă singură mașina plină cu legume proaspete, încheie contracte cu cei din Horeca, plătește la timp salariile, taxele si impozitele! Este președintele tineretului APP din Constanta si candidatul APP pentru primăria Mangalia! Oraș unde toată lumea o laudă, o îndrăgește si o dă exemplu!", a scris Codrin Ștefănescu. Organizația Aliața Pentru Patrie Constanța este condusă de Raj Tunaru, mai spune sursa citata.