Ciucă și Iohannis s-au tâmpit de tot! Guvernul continuă planul de închidere a minelor și trecere la Green Deal. În paralel vrea să importe gaz lichefiat din Israel

Klauss Iohannis si Nicolae Ciucă se dovedesc a fi cei mai docili executanți ai directivelor UE si marionete ale Forumului Economic de la Davos. In plin razboi Rusia-Ucraina, cu o puternica latura energetica, Guvernul Romaniei o tine langa cu "green deal", cu toate ca pana si Germania renunta cel putin temporar la proiect. In acelasi timp, desi Romania are resurse proprii energetice, va importa gaz lichefiat din Israel.

Complexul Energetic Oltenia primește 895 de milioane de euro pentru realizarea de parcuri fotovoltaice şi centrale pe gaze din Fondul de Modernizare, potrivit unui comunicat al companiei, citat de RostOnline. În comunicat se precizează că este vorba despre proiecte strategice pentru sectorul energetic din România, incluse în Planul de Restructurare şi Decarbonare al CE Oltenia, plan aprobat la începutul anului de Comisia Europeană. Aceasta, deși UE a suspendat implementarea Green Deal-ului și a permis refolosirea cărbunelui pentru energie. Guvernul de la București anunțase că va angaja 600 de persoane în termocentrale, dar în realitate a aprobat o alocare financiară de 43,2 milioane de lei pentru închiderea minelor Lonea și Lupeni, ajutorul de stat fiind deja avizat de Comisia Europeană.

O analiză a ZF arăta că România este un caz aproape unic la nivel european: a închis centrale, fără să pună nimic în loc. Polonia și-a asumat renunțarea la cărbuni în 2049, în timp ce România în 2032. Recent, senatorul Ion Iordache acuza autoritățile că merge înainte cu disponibilizările de la CE Oltenia (CEO), deși Comisia Europeană a suspendat „Green Deal"-ul și este nevoie de energia provenită din cărbuni, pentru a reduce dependența de gazul rusesc. Acum câteva zile, sindicaliștii din energie afirmau că Ministrul Energiei, Virgil Popescu, sabotează termocentralele pentru a putea importa energie din afara țării. Același ministru a anunțat marți că România urmează să importe gaz natural lichefiat tocmai din Israel, deși stă pe munți de cărbune în pământ.

„Întărirea relaţiilor bilaterale dintre România şi Israel, în mod special în domeniul energiei, este un deziderat important de atins. În aceste zile împreună cu Cosmin Ghiţă - CEO SNN, Bogdan Badea - CEO Hidroelectrica, Aristotel Jude - CEO Romgaz şi Răzvan Popescu CFO Romgaz facem o vizită de lucru în Israel. Vizăm cooperare pe un larg palier în sectorul energetic: gaze, energie electrică, RES şi alte tehnologii. În această dimineaţă am avut un dialog foarte bun cu reprezentanţii companiei NewMed Energy, compania grupului Delek, care exploatează cel mai mare zăcământ offshore de gaz din Israel. Le-am transmis că suntem interesaţi de diversificarea surselor de aprovizionare şi putem importa LNG, din Israel, via Egipt. Trebuie să valorificăm toate oportunităţile pentru întărirea securităţii energetice a României", a scris, luni, pe Facebook, ministrul de resort.