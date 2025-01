Copresedintele AUR Claudiu Târziu a fost invitat marti in emisiunea Denisei Rifai de pe canalul Gandul. Puteti afla ce a raspuns Tarziu la principalele intrebari ale moderatoarei:

I-ați cerut demisia lui George Simion?

Claudiu Târziu: I-am spus că eu, în locul lui, eu mi-aș fi dat demisia după alegerile de anul trecut. Dar, ca semnal politic, de asumare, aș fi făcut lucrul ăsta. Nu pot, însă, să-l oblig pe George Simion să facă ce aș fi făcut eu. A spus că el nu-și dă pentru că nu are de ce să-și dea demisia. Întregul partid a pierdut din asocierile noastre cu anumiți politicieni. probabil că românii s-au gândit: „Bă, dar stați un pic! Noi credeam despre voi că sunteți Albă ca Zăpada, dar voi mergeți cu vrăjitoarele". Noi trebuie să demonstrăm cu nu mergem de mână cu vrăjitoarele.

A făcut au a spus ceva greșit George Simion, în această campanie?

Claudiu Târziu: Este o analiză de făcut, pe care n-a făcut-o. Nu știm motivele exacte pentru care a obținut acel scor, care este sub partid.

Veți schimba guvernul?

Claudiu Târziu: Da. După ce câștigăm președinția. Eu militez cu toată credința pentru astfel de alianță. Eu am făcut o altă propunere a celor trei partide suveraniste: AUR, SOS și POT. Pentru că numai așa putem rezista împotriva celor aflați la putere. Asta le-am propus. Am avut și discuții cu reprezentanți ai ambelor partide. Nu am ajuns la o concluzie. Eu militez cu toată credința pentru astfel de alianță și cred că ar putea funcționa foarte bine.

George Simion ar fi un președinte mai bun pentru România?

Claudiu Târziu: Nu neg ce am spus mai devreme. Cred că o astfel de candidatură ar fi riscantă pentru George Simion, pentru partidul AUR: În rândurile AUR nu există nicio adeziune pentru Victor Ponta. Cu mine sau fără mine. Nu suntem în concordanță cu toate declarațiile pe care le face dl Călin Georgescu. Nu pot să aleg între ei(n.r. George Simion și Călin Georgescu), ca preșdinte. În mod evident, având în vedere că George Simion este colegul meu de partid îmi este mai apropiat. Are primul susținerea mea. În momentul în care partidul a decis că îl susținem pe Călin Georgescu, inclusiv președintele George Simion a declarat acest lucru, așa facem. Tanczos Barna este cel care susține această aberație a enclavizării românilor, în centrul României. Iar el este membru în CSAT.

UDMR, știm foarte bine, nu este un partid

Claudiu Târziu: UDMR are cele mai importante ministere și este membru în CSAT, ne întrebăm care a fost schimbul. Nu știm cui sunt loiali. UDMR, știm foarte bine, nu este un partid. Este o asociație. pentru UDMR s-au făcut legi speciale, inclusiv pentru a intra în parlament.

Dacă era nepregătit pentru funcția de prim-ministru, de ce aș vota un partid care susține ca președinte un astfel de om?

Vi se pare că vreun președinte a trecut prin vreun concurs de competențe? Alegerile nu sunt un concurs de competențe, din păcate!

Claudiu Târziu: În momentul acela, m-am exprimat despre modul în care dl Georgescu s-a prezentat într-o emisiune. Din punct de vedere al alegerilor de astăzi, noi nu suntem chemați să mai dăm note acestor oameni: doamna Lasconi-domnul Georgescu. Românii au votat. La capitolul idei, abordări, declarații, putem să fim foarte diferiți și să nu fim pe aceeași pagină. Asta a spus poporul român, trebuie să mergem până la capăt. Poate nu-l alege poporul român. Eu îl susțin pe dl Georgescu din punct de vedere principial. Noi l-am propus pe Călin Georgescu de 2 ori premier al României, în discuțiile de la Cotroceni. Domnia sa a decis să nu se asocieze unui partid, să candideze independent. Eu îl susțin pe dl Georgescu din punct de vedere principial.

Ce-a răspuns George Simion când a fost sfătuit să nu mai candideze

Claudiu Târziu: Acum, i-am spus prietenește că n-ar fi bună pentru el o nouă candidatură. A spus că se mai gândește. După părerea mea, este foarte riscant. Doamna Șoșoacă nu a plecat, a fost dată afară de mine, din AUR. Nu există varianta în care George Simion să-și ia cuvântul. Dacă a spus și că îl susține, și-l susține și partidul, nu poate să-și ia cuvântul înapoi. Noi nu luăm hotărârile de capul nostru Mie nu-mi place termenul acesta de „putere". Noi nu luăm hotărârile de capul nostru. Le punem în dezbaterea conducerii colective.

În AUR, cine este mai puternic la conducere: Târziu sau Lulea

Claudiu Târziu: Eu sunt un aliat lui George Simion la conducerea acestui partid. Faptul că este mai iubit decât mine, este farmecul lui personal. Dar asta nu înseamnă că eu îi sunt subordonat lui George Simion.

Dacă nu va fi lăsat dl Călin Georgescu să candideze...

Claudiu Târziu: CCR nu e prima dată când ar reveni asupra unei decizii. Este o decizie care nu se bazează pe probe. CCR ar trebui să revinaă asupra decizie, să reia procesul de alegeri de la turul al doilea.

Dacă nu va fi lăsat dl Călin Georgescu să candideze, atunci vom lua o decizie, cine va candida din partea suveraniștilor. Rămânem să ieșim la luptă cu George Simion sau găsim un alt candidat?

Claudiu Târziu: Eu l-am sfătuit pe George Simion să nu-și mai pună problema aceasta: să candideze.

Potențialul există, de ce nu am fost în stare să-l atingem singuri ci a fost nevoie de 3 partide și nu de unul?

Claudiu Târziu: În mod natural, toate voturile nemulțumiților de politica de la putere ar fi trebuit să vină la AUR. Dl Georgescu n-a avut un partid care să atragă voturile AUR la parlamentare. POT nu este partidul dânsului. Doamna Șoșoacă are un public însă nu suficient cât să se fi dus toate voturile acolo. Potențialul există, de ce nu am fost în stare să-l atingem singuri ci a fost nevoie de 3 partide și nu de unul?

AUR, partid "Făt Frumos, Harap Alb, Prâslea cel Voinic"

Claudiu Târziu: Orice partid care este în curs de ase transforma dintr-o mișcare socială într-o instituție publică solidă suferă astfel de abateri de la drumul inițial. Nu e ceva grav dacă le sesizezi din timp și le corectezi. Avem o problemă de percepție/ percepția publicului larg asupra AUR nu mai este acel de partid care vrea să schimbe sistemul, un partid „Făt Frumos, Harap Alb sau Prâslea cel voinic

Case la 35 000 este un program de marketing pentru a atrage atenția?

Claudiu Târziu: Pentru a fi votat, întâi de toate, trebuie să atragi atenția.