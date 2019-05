Codrin Stefanescu, despre anunutul de duminica: Va fi foarte spectaculos pentru unii

Secretarul general al PSD Codrin Stefanescu a declarat ca social-democratii vor face un anunt „foarte spectaculos", duminica seara, dupa alegerile europarlamentare.

"Vom face un anunt foarte spectaculos pentru unii, dar asteptat de foarte multa lume. Imediat dupa ce se vor inchide urnele, vom avea si exit-poll-urile si vom afla exact cum stam, vom face declaratii de la sediul partidului. Avem, de fapt, doua anunturi de facut, foarte importante", a spus Codrin Stefanescu.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, spusese ca duminica seara, chiar dupa incheierea alegerilor europarlamentare, va face un anunt cu privire la candidatul pentru prezidentiale. Liviu Dragnea a precizat ulterior ca nu a spus ca duminica isi anunta candidatura la prezidentiale. "Eu am spus ceea ce spun de cateva luni de zile: ca dupa alegerile europarlamentare o sa anuntam. Nu am spus ca imi anunt candidatura, nu am spus nimic nou. Dar bineinteles ca astia, disperati sa nu slabeasca presiunea pe completul de judecata, pentru ca sunt niste presiuni inimaginabile...", a mentionat Dragnea.