Congresul extraordinar al PSD. Marcel Ciolacu: "Reconstructia PSD a inceput; toleranta zero fata de coruptie si abuzuri"

Congresul extraordinar al PSD are loc sambata, 22 august 2020, la Palatul Parlamentului, incepand cu ora 10.00. Social-democratii isi aleg noua conducere. In competitie s-au inscris liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu si fostul ministru de Finante Eugen Teodorovici.

Marcel Ciolacu a declarat, in deschiderea CEx, ca PSD va continua sa ii apere pe cei vulnerabili. "Sa fim aproape de clasa de mijloc, de cei care lucreaza langa medici, HoReCa, etc. toti cei care au nevoie de noi. Sunteti multi care ati muncit enorm. Ati muncit la fel ca mine si au avut rezultate bune. Sunt multi care au crezut ca folosesc PSD ca o cheie la portile justitiei. Trebuie sa ne rupem de acest trecut. Justitia trebuie facuta in sala de judecata, nu la partid, nu la televizor.

In mandatul meu, PSD va ramane pe agenda romanilor, iar justitia in sala de judecata. Azi decidem viitorul social-democratiei in Romania. Sunt de 30 de ani in PSD si sunt mandru de asta. Cand am fost la guvernare am luat decizii corecte.

Va multumesc ca nu ati facut politica in criza sanitara. Toate guvernarile de dreapta au facut rau Romaniei dar cele noua luni de guvernare ale lui Orban le-au intrecut pe toate. Acest guvern a indatorat tara pe trei generatii. Guvernul si Iohannis se imprumuta 1.000 de euro pe secunda, dar la firmele romanesti nu a ajuns nimic. Un guvern care fura si distruge economia, apara interlopii si pedofilii trebuie sa plece.

Trebuie sa vorbim despre protectie sociala. Trebuie sa protejam veniturile si sa aparam drepturile tuturor angajatilor care in mediul privat muncesc mai mult de opt ore pe zi. Aceste ore trebuie platite. Trebuie sa facem prin Parlament Legea prin care se asigura un echilibru intre viata profesionala si viata privata. Trebuie sa vorbim cu tinerii aflati la inceput de drum. Li s-a repetat ca PSD e rau. Le-au spus chiar cei care au facut rau pentru ei. Nu discursurile lui Iohannis vor deschide economia", a rostit Ciolacu de la tribuna.