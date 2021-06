Consilier județean despre Clotilde Armand: "În Franța era răpită și violată zile în șir!"

Plecat de la Timisoara in Italia, unde a ajuns unul dintre cei mai buni fotbalistii din Serie B, Marius Marin traieste visul de a fi capitanul nationalei. Banateanul este liderul nationalei de tineret, care se pregateste in Spania pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Pandemia a intensificat dematerializarea traficului si a livrarii stupefiantelor la consumatori, in Europa, unde sunt disponibile la scara ampla droguri tot mai puternice, avertizeaza Observatorul european al drogurilor si toxicomaniilor (OEDT) in raportul sau anual.

O filmare realizata cu camera de supraveghere surprinde un incident exotic petrecut pe o trecere de pietoni din orasul Botosani. Imaginile arata cum un barbat este lovit foarte puternic de un caine, in momentul in care paseste pe trecerea de pietoni.

Un fost preot din judetul Iasi, caterisit dupa mai multe fapte penale, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Dorohoi sub acuzatiile de tentativa la inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata si santaj.