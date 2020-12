Consultari Iohannis cu partidele: PNL si USR-PLUS insista pentru sefia Camerei Deputatilor, PSD vrea guvern de uniune nationala

Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit luni cu delegatiile partidelor care au intrat in Parlament in urma alegerilor din 6 decembrie, cu care a avut consultari in urma carora este asteptat sa anunte numele premierului, care va avea zece zile pentru a-si prezenta in plenul Camerelor reunite echipa si programul de guvernare.

Partidele au fost invitate la discutii in ordinea descrescatoare a numarului voturilor obtinute, primul fiind PSD, urmat de PNL, USR PLUS, Alianta pentru Unirea Romanilor, UDMR si Grupul minorittailor nationale, fiecarui partid fiindu-i alocata o ora. Discutiile au fost destul de tensionate, in conditiile in care fiecare partid a venit cu propria agenda, inclusiv cele trei - PNL, USR PLUS, UDMR - de la care era asteptata formarea unei majoritati parlamentare, dar ale caror negocieri au esuat duminica.

Klaus Iohannis a avut pe masa mai multe nume de premier: Alexandru Rafila - propus de PSD, Florin Citu - PNL, Dacian Ciolos - USR PLUS, Calin Georgescu - AUR și Kelemen Hunor - UDMR. "Tema este clara - o posibila majoritate, un posibil Guvern, o posibila negociere. Va ascult cu mare atentie", a spus seful statului in debutul discutiilor. Din partea presedintelui Iohannis au participat consilierii prezidentiali Mihaela Ciochina, Daniela Barsan si Laurentiu Stefan.

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a explicat, intr-o conferinta de presa, ce a discutat cu Klaus Iohannnis. "Partidul care a castigat alegerile trebuie sa numeasca primul ministru, adica pe Alexandru Rafila," afirma liderul PSD. Liderul social-democratilor a mai spus ca a discutat de principiu cu Iohannis despre necesitatea unui guvern de uniune nationala, dar ca presedintele "a luat act", negocierile au durat doar 20 de minute, seful statului nefiind prea interesat de propunerile PSD decat in masura in care Constitutia l-a obligat sa primeasca si delegatia condusa de Ciolacu. Din delegatia PSD care a participat la consultarile de la Cotroceni au facut parte Marcel Ciolacu, Paul Stanescu, Sorin Grindeanu, Gabriela Firea si Vasile Dincu.

Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, 14 decembrie, dupa consultarile cu presedintele Klaus Iohannis ca i-a prezentat ca functia de premier sa fie ocupata de Florin Citu, iar cea de presedinte al Camerei Deputatilor, de presedintele PNL. Orban a mai zis ca Iohannis va anunta premierul "la momentul constitutional oportun". Delegatia PNL a fost formata din liderul formatiunii, Ludovic Orban, premierul propus, Florin Citu, prim-vicepresedintii partidului Raluca Turcan si Rares Bogdan, precum si liderul organizatiei judetene Prahova, Iulian Dumitrescu.

Au urmat consultarile cu delegatia USR-PLUS. Acestia au afirmat ca in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de prim-ministru acesta trebuie sa fie Dacian Cioloș, iar daca primul ministru va fi de la PNL atunci sefia Camerei ar trebui sa-i fie data lui dan Barna. Iohannis "si-a notat" si propunerile celor de la USR-PLUS. Delegatia a fost formata din Dan Barna si Dacian Ciolos, Cosette Chichirau, Catalin Drula si Dragos Tudorache.

Delegatia Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) s-a intalnest cu presedintele Klaus Iohannis care i-a avut fata in fata cu unii dintre cei mai vehementi contestatari ai sai, dat fiind ca George Simion, co-presedinte AUR l-a acuzat recent ca ar fi incalcat nu doar spiritul, ci si litera Constitutiei prin actiunile din campanie alaturi de PNL, afirmand totodata ca, daca ar fi fost prima, sau a doua forta politica in Romania, cu siguranta ar fi cerut "suspendarea acestui presedinte care nu este iubit de poporul roman, dupa cum s-a vazut la vot".

AUR a afirmat ca nu exclude colaborarea cu alte partide parlamentare, dar spune ca nu va vota niciunul dintre premierii ale caror nume au fost anuntate. Despre Florin Citu a afirmat "ca este o gluma, nominalizarea sa pentru Palatul Victoria fiind o cacealma". AUR l-a sustinut pentru postul de premier pe Calin Georgescu. Din delegatia AUR au fost prezenti co-presedintii George Simion si Claudiu Tarziu, precum si Ringo Damureanu, Dan Tanasa si Diana Sosoaca.

Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania (UDMR) se intalneste cu presedintele de la ora 15:00. Dupa negocierile esuate de duminica, UDMR a transmis ca discutiile s-au blocat la numele premierului. "PNL si USR PLUS isi vor propune maine propriii candidati la functia de prim-ministru, in discutiile cu seful statului", a anuntat Hegedus Csilla, purtator de cuvant al UDMR, afirmand ca UDMR isi stabileste luni dimineata pozitia in legatura cu acest subiect. Din cate s-a aflat ar fi vorba despre Kelemen Hunor ca propunere de priemer a UDMR.

De la ora 16:00, presedintele Iohannis primeste delegatia minoritatilor nationale reprezentate in Parlament, formata din Varujan Pambuccian, Dragos Zisopol, Silviu Vexler, Ovidiu Gant.

Conform articolului 103 din Constitutie, presedintele Romaniei desemneaza un candidat pentru functia de prim-ministru, in urma consultarii partidului care are majoritatea absoluta in Parlament ori, daca nu exista o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate in Parlament. Candidatul pentru functia de prim-ministru cere, in termen de 10 zile de la desemnare, votul de incredere al Parlamentului asupra programului si a intregii liste a Guvernului. Programul si lista Guvernului se dezbat de Camera Deputatilor si de Senat, in sedinta comuna. Parlamentul acorda incredere Guvernului cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor.