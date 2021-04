Cozmin Gușă, analiză-bombă: Ungurii au ajuns sa conduca România după scandalul din Coaliție. Avem guvernare de sorginte maghiara!

Consultantul politic si, recent, moderator de emisiune la Gold FM, Cozmin Gusa are o teorie interesanta despre "frâiele puterii" actuale si cine "manancă de sub șa" in Romania.

Gușă sustine că agreementul pentru controlul guvernarii Cîțu e intre Ludovic Orban si Kelemen Hunor (practic cu bila-manta-bila de la Viktor Orban al Ungariei), in vreme ce la USR si Plus se duce o lupta acerba pentru putere: "Kelemen si Orban sunt la butoane, pentru ca aialalti doi se bat (n.r. - sefii USR Plus)... Si Barna, ma rog, cat o fi el de român, sau Ciolos..."

Comentariul lui Cozmin Gușă poate fi ascultat AICI.