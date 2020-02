Cozmin Guşă decripteaza scandalul de la granita de vest: "Coldea vrea PSD Arad praf!"

Scandalul din interiorul PSD Arad, dintre Dorel Căprar, cel care a fost recent, ales președinte al filialei, și Mihai Fifor, care a candidat și el pentru această funcție, a fost declanșat de Florian Coldea, fostul adjunct al SRI. Totodată, acesta a declarat că, în opinia sa, Ludovic Orban va rămâne, probabil, "o frunză în vânt", după tot acest ritual de decredibilizare și de umilire a lui ca om politic.

"Noul Guvern Orban va merge in cap, direct in cap. Victor Ponta in aceasta combinatie a fost cel care a infipt pumnalul. (...) In mod evident, lui Ludovic Orban i s-a pecetluit soarta ca premier, el nu va mai fi premier cel putin pentru cativa ani de zile pentru ca jocul asta perdant in care a fost introdus il face sa piarda din punct de vedere al respectabilitatii politice zi dupa zi. E chiar penibila asta cu \"Sunt presedinte de partid, ma duc in Parlament, dar va rog sa nu ma votati...\" Este similara cu ce a facut Dragnea cu guvernul condus de Grindeanu. Nu sunt mari diferente intre rusinea pe care a patit-o PSD-ul atunci, la initiativa lui Dragnea, si cea pe care o patesc PNL acum si Orban, la initiativa lui Klaus Iohannis", a declarat Cozmin Gușă, sâmbătă seara, într-o intervenție la Realitatea PLUS.

În opinia sa, Ludovic Orban va ramane probabil "o frunza in vant, dupa tot acest ritual de decredibilizare si de umilire a lui ca om politic". "Orban nu merita asa ceva. A fost cel mai harnic om politic al ultimilor doi ani si a fost performerul anului 2019 si un adversar politic deosebit pentru PSD. Nu se inregistra acest scor nici pentru PNL la europarlamentare, nici la prezidentiale, pentru Klaus Iohannis fara Orban", a punctat Gușă.

"Vasile Dincu a evocat public, ieri, pentru prima data, un anumit grup de oameni care discuta informal legat de viitorul partidului. M-a nominalizat acolo pe mine, pe Radu Moldovan, si Ion Arsene e cuprins in acest grup. E firesc ca Arsene sa impartaseasca aceste valori pe care le-am tot discutat, apropo de Neamt si sustinerea lui Dincu pentru presedintia Consiliului National. Informatia are un mare caracter de senzational, dar am fundamentat-o dupa vizita de alataieri de la Arad. Va rog sa nu va mirati: batalia din interiorul PSD Arad, care a fost transata, ieri, la alegeri, unde a fost ales cu 95% din voturi Dorel Caprar, a fost amorsata, din pacate, de eternul Florian Coldea. Coldea, nascut, scolit in Arad, are un mare interes politic acolo, iar primarul interimar al Aradului este chiar nasul lui Florian, un domn pe nume Bibarţ, si bineinteles ca interesul lui Florian Coldea si alor de la PNL, ca la Arad PNL-ul apartine lui Florian Coldea, este ca PSD sa se faca praf acolo. Pentru asta m-am luptat eu alaltaieri si am reusit, am discutat cu nucleul organizatiei si am reusit sa stabilizam acolo organizatia. Si ii rog pe colegii mei din conducere, pe Paul Stanescu, Marcel Ciolacu si pe restul din CEx, sa se uite cu atentie, acum Fifor o fi fost indus in eroare sa faca scandal pentru ca el nu avea sprijin. Daca avea 10% din organizatie, e mult deja. Sau exista alte treburi subterane care pot sa aiba legatura cu statul paralel, dar miza dezbinarii de la PSD Arad e legata de dorinta lui Coldea de a domina politic prin cel din PNL care si atunci cand era Falca primar si a ramas in continuare sef la PNL Falca, si azi cand primar interimar este nasul sau, Coldea a dominat. PSD Arad, cu Dorel Caprar presedinte, practic se lupta la Arad cu aceasta structura a lui Coldea. Deocamdata, Caprar a iesit foarte bine, a castigat organizatia. Asta e derjant pentru Coldea. Asta este miza de la Arad: Coldea impotriva PSD Arad", a explicat Cozmin Gușă.