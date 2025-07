Vor să "cesioneze" poporul român!

Primăriile vor putea să externalizeze încasarea debitelor scadente către autoritatea locală prin firme de executare fiscală. Cheltuielile cu executarea vor fi în sarcina debitorului. Măsura se referă la debitele rezultate din amenzi și taxe și impozite locale neachitate și a fost anunțată de ministrul Cseke Attila.

Este foarte suspect ce vor să facă și te duce gândul la nenorociri, având în vedere că guvernanți s-au arătat în stare de orice. Vor să întoarcă românii în timpul sinistrelor domnii fanariote, când colectarea birurilor era încredințată unor privați. Sadicul personaj Neagu Rupe-Piele din "Ciocoii vechi și noi" care pentru a încasa birurile îi tortura pe țărani afumându-i cu fum de ardei iute pe la nas și punându-le ouă fierbinți la subțiori era un perceptor privat. Primarii vor putea ca în înțelegere cu anumiți recuperatori, adică firme de executare silită a creanțelor care ar încălca etica profesională, să ia proprietățile oamenilor la prețuri de nimic, în urma unor licitații trucate ale bunurilor scoase la vânzare pentru neplata datoriilor.

Posibilele scheme de deposedare a românilor de proprietățile lor ar putea avea un scop ascuns și sinistru și anume ducerea la îndeplinire a obligațiilor impuse României prin "Pactul pentru migrație și azil" care va intra în vigoare în 2026. Ne vor trimite obligatoriu sute de mii de migranți care actualmente staționează în state din sudul Europei ca Italia, Spania, Grecia și aceștia vor trebui cazați undeva. În România 97% dintre români sunt proprietarii caselor unde locuiesc și în general refuză să închirieze migranților. Obligația este să îi "integrăm" pe migranți, cu alte cuvinte, prin încălcarea Constituției României să colonizăm teritoriul național cu populații străine. Așadar, migranții nu pot sta în centre de azil, ci trebuie să stea printre noi, sau chiar în locul nostru.

La fel ca și alte măsuri propuse de Guvernul Bolojan, inclusiv cea de suspendare a permisului de conducere, nu există nicio fundamentare. Guvernul, care pretinde că vrea să reducă deficitul bugetar excesiv nu arată care ar fi impactul bugetar al recuperării silite al amenzilor și taxelor și impozitelor locale neplătite și cât la sută din PIB ar reprezenta suma. Cred că ar procentul este infim, de aceea mă duce gândul că nu aceasta este motivația reală. Pe lângă faptul că guvernul nu a prezentat suma totală a amenzilor și taxelor locale neplătite, nu este în stare nici să spună cât anume din aceste sume sunt imputate persoanelor fizice si cât anume persoanelor juridice.

Amenzile primite de persoane juridice, de multe ori cu capital străin, pot ajunge la sute de mii sau milioane de euro dacă este vorba de infracțiuni de mediu sau la zeci, sau chiar sute de milioane de euro dacă sunt aplicate de Consiliul Concurenței pentru practici neconcurențiale. Toate aceste amenzi sunt neplătite pentru că firmele le-au contestat în instanță și procesele durează cu anii. Este același lucru și în cazul taxelor și impozitelor locale. De exemplu în urmă cu mulți ani a fost un proces între Primăria Mangalia și Șantierul Naval "Daewoo" pentru sumele percepute din impozitul pe venitul salarial, din care o parte merge la administrația locală.

Cu cele de mai sus vreau să dovedesc că pe lângă faptul că sumele din amenzi și taxe locale neplătite au o pondere derizorie la nivelul PIB și al bugetului de stat, pe deasupra o mare parte dintre acestea sunt în seama unor companii și acestea nu le plătesc până la o decizie definitivă a instanței. De aceea mi se pare un pretext pueril că cesionarea creanțelor ar avea ca scop reducere deficitului bugetar excesiv. Măsura este inexplicabilă si greu de justificat și pentru că în general ANAF îți poate trage din contul tău bancar suma datorată.

Totodată, măsura poate fi la originea unor abuzuri. Odată am primit o scrisoare că trebuia să plătesc o amendă pe care o plătisem deja, parcă o taxă de pod la Fetesti-Cernavodă și în scrisoare eram amenințat că voi fi executat silit. Am dovedit plata anterioară a amenzii respective. Dar dacă aș fi fost plecat în Italia și aș fi venit doar pentru concediu în țară? M-ar fi executat silit. Singura explicație pentru care am putea crede că scopul guvernului este chiar cel declarat și nu unul ascuns, este acela că Guvernul Bolojan se așteaptă la o sărăcire în masă, la falimentul personal a sute de mii sau milioane de români, ca urmare a concedierilor, creșterii costului vieți, exploziei prețurilor la energie și gaze, majorării taxelor și impozitelor.

Înseamnă că guvernul se așteaptă ca numeroși români nu își vor mai putea plăti dările și pregătește cadrul prin care aceste dări să fie recuperate cu orice preț, inclusiv prin executări silite ca urmare a cesionării creanțelor către firme private de recuperări. Desigur însă că firma va obține creanța pentru o sumă mai mică decât cea datorată de contribuabil, adică statul mai și pierde, deși pretinde că va câștiga Ticăloșia de fond este că creanța pe care primăria o avea asupra ta, va fi cesionată unei firme private de executări silite, care devine stăpână. Ăștia de fapt vor nu vor cesiona creanțe, vor cesiona poporul român!

George Scarlat