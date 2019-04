Cozmin Guşă, la "Romania 2019": "Va spun care e motivul pentru care Dăncilă nu vrea să dea Ordonanţele!"

Cozmin Guşă şi caravana "Romania 2019" au poposit, vineri seară, la Slatina. Consultantul politic a făcut, în debutul emisiunii, o dezvăluire foarte interesantă despre motivele pentru care Viorica Dăncilă nu vrea să dea Ordonanţele pe care PSD-ul le doreşte. "Dragnea a început să fie gelos pe Dăncilă", consideră Gușă.

"Actualul premier ia în considerare o eventuală candidatură la preşedinţie", ia in calcul consultantul politic. "M-am uitat astăzi pe la declaraţiile de la Botoşani, l-am văzut pe Liviu Dragnea că a început să fie gelos pe Veorica Vasilica. Ea a zis că PSD va da preşedintele României. Dragnea a zis: Mai vedem la partid. Ceea ce nu e lipsit de importanţă pentru că pe Veorica Vasilica o simt că are ambiţii politice. Băieţii din pădure s-au dus la Vasilica şi i-au şoptit la ureche că e deşteaptă şi cum ar fi să fie un candidat? Pe lângă Gabriela Firea. Şi cred că Veorica Vasilica a crezut, săraca... Că de aia se avântă aşa tare în lupta asta şi nu vrea să dea Ordonanţele pe care PSD vrea să le dea. Ăsta e adevărul crud: nu vrea să lea dea. Nici n-a stat să le judece: dacă ar trebui să dea amnistia sau doar graţierea. Aşa cum am sugerat eu, graţierea condiţionată de plata prejudiciului şi de decizia acelor politicieni să stea un rând sau două de alegeri", a spus Cozmin Guşă.

Altfel, consultantul politic a vorbit şi despre cum se schimbă balanţa românilor după un '89 sângeros. "Astăzi vorbim despre Nicolae Ceuşescu ca despre un brand. Faţă de preşedinţii de stat post-'89, Ceauşescu şi-a păstrat un soi de brand. Da, fără şcoală. E adevărat, dar patriot... Da, dictator, e adevărat, dar foarte bine relaţionat internaţional... Semn că balanţa românilor după un decembrie '89 sângeros se tot schimbă. Românii mai bătrâni transmit generaţiilor tinere felul în care au perceput România şi perioada post-'89, căreia unii îi zic perioadă post-revoluţionară, încă nu s-a demonstrat dacă a fost sau nu Revoluţie", a afirmat realizatorul emisiunii "Romania 2019".