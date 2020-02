Cozmin Gușă: "Replica lui Dâncu pentru Tudose și Manda, una meritată. O alianță de stânga, extrem de necesară"

Cozmin Gușă a comentat ultimele evenimente din partidul din care face parte legate de participarea liderilor PSD Marcel Ciolacu și Gabriela Firea la Convenția Pro România, dar și recentele atacuri la Vasile Dâncu din partea lui Claudiu Manda și Mihai Tudose. Analiza lui Cozmin Gușă de la Realitatea PLUS a vizat și strategia PSD pentru crearea unei alianțe de stânga și a PNL în lupta pentru București.

„Unu, este vorba de interventia străveche a statului paralel in politica romaneassca, că de aici se iau marea majoritate. Și doi, apropo de evenimentul de astazi, este vorba de lupta pentru Bucuresti, strict, apropo de participarea atât de entuziastă, nepotrivit de entuziastă dupa parerea mea, la Convenția Pro România, din partea tuturor, asta este miza.

Să explic puțin, apropo de statul paralel. Acolo, Vasile Dâncu, care nu e doar prietenul meu de 30 de ani, este si profesorul de sociologie al multora dintre cei care actioneaza astazi in structurile de informatii, pentru că, vrem, nu vrem, este cel mai prestigios sociolog, astăzi, pe scena politica și poate să aibă acest titlu necontestat de mult timp.

Replica pe care i-a dat o lui Mihai Tudose și Claudiu Manda, fără să se supere cei doi, este o replică meritată, de la un om cu o carieră consolidată și cu cărți foarte bine scrise și extrem de activ din punct de vedere intelectual, pentru niște obrăznicii. Pentru că așa a fost abordarea celor doi colegi de partid, eu sunt membru de partid, Vasile încă nu e, la adresa lui Vasile Dâncu. Dar din asta nu trebuie să se ajungă la certuri. Pentru că politica românească a suferit foarte mult din cauza acestui stil băsescian, pontist, a lui ba pe-a mă-tii!. Adică, imediat, hodoronc-tronc, ba pe-a mă-tii! Faci ceva, ba pe-a mă-tii! Atât au știut ei, și fiind și foarte talentați, nu i-am luat întâmplător în vizor pe cei doi pentru că sunt politiceni dotați, Băsescu și Ponta, după părerea mea uniți sub deviza Mitomania ingroapa România!, pentru că sunt excepțional de talentați în a minți. și n-o spun acum cu o tentă peiorativa, atentie, desi minciuna incumbă aici o tentă peiorativă. Oamenii sunt foarte talentați în a minți. Sunt mitomani de meserie.

Ei, noi am ajuns sub acest spectru al injuraturilor reciproce in politica românească și cu acești actori de seamă, iar eu nu as vrea sa continue această treaba în PSD. D-aia consider că n-a fost potrivit ce a facut Mihai Tudose in emisiunea lui Denise (la emisiunea de marți „Legile Puterii", moderată de Denise Rifai - n.red.), de altfel o emisiune excepțională cu cei doi actuali, nu știu dacă și viitori șefi de campanie ai PSD, Manda și Tudose, și apoi cu fostul nostru coleg Rareș Bogdan, dar eu aș spera să se termine aceste lucruri, care, cum vedeți, nu prea se termină, că astăzi (duminică - n.red.) au fost amorsate din nou.

Miza Convenției Pro România de astăzi (duminică - n.red.). La Conventia Pro România (...) a fost un festivism fără motiv. Adica ce sarabatoreau acolo colegii mei prezenti, Marcel Ciolacu, Gabriela Firea?! Faptul că PSD-ul a ajuns la 20%? Nu-i de sărăbătorit! și Victor Ponta ce sărbătorea? Faptul că Pro România se zbate la plus-minus 5% și că are șanse minime sa intre in Parlament sau în Consiliile locale de unul singur?! Ah, bun, la Bucuresti are 6-7%. În regulă, am înțeles asta. Dar 6-7% poate să fie și 4 că am văzut destulă politică.

Nu, asta nu este de sarbatorit si eu spun doua lucruri: o alianta de stanga `A.S`, cum ii zic eu, este extrem de necesara, dar foarte bine calibrată și vectorizată de la PSD. Alianță în care să intre și Pro România, dar să poată să intre si diverse personalitati, organizatii civice, care nu vor să aibă carnet de partid dar care vor să militeze pe partea aia și vor să aibă un rol, un rol civic, cu care partidele nu mai sunt obisnuite pentru că, de când au dispărut și sindicatele din România, nimeni nu mai acceptă nicio altă părere. Cu atât mai puțin PSD și în Pro România n-am văzut nicio intenție niciodată. Deci, da, sunt de acord cu o alianta si de aici pana sa mergem acolo sa ne dam chilotii jos atât de ușor, apropo de PSD, e distanta mare. Sigur, eu pot sa inteleg, pentru ca ei... Trebuie să traducem ce se intampla: Gabriela Firea are un scor consistent in Bucuresti, iar cu cele 6-7 procente ale lui pro România și ale lui Ponta, ea poate să crească și poate să aibă șansa de a castiga din nou Bucureștiul. Și-atunci sigur că ea s-a agitat foarte tare, legitim pentru o candidată, sa repare asa-zisa greseala a lui Mihai Tudose și să vină cu cățel, cu purcel, cu toată lumea la Convenția Pro România a fostilor colegi din PSD. Pe de alta parte, il inteleg si pe Marcel Ciolacu. El vrea să candideze, deși n-a declarat niciodată până acum, și o spun clar că n-a declarat nici în discuțiile private pe care le-am avut. Vrea sa candideze la președinția partidului și are nevoie de voturile organizației de București condusa de Firea. Și-atunci o mână spală pe alta, ambele spală legitim, ca in politică, că așa e.

Și, sigur, astăzi l-am avut de nășic pe Victor Ponta, mai zambaret ca niciodată, de unde neperformant fiind, pentru ca partidul n-a chiar performat. Dacă ar fi performat, vorbeam astăzi de 12-15% la Pro ROmânia, la resursele pe care le-a avut, la protectia din partea rezervistilor statului paralel ș.a.m.d. Deci n-a performat! A ajuns la un plus-minus 5% și se bate cu PMP-ul lui Băsescu, ambele partide dacă intră sau nu intră în Parlament.

Deci, astazi s-a desfasurat un episod care vizeaza Bucurestiul, care in urma unei aliante cu Pro România , pentru Gabi Firea ar fi un avantaj si poate sa fi mai bine pozitionata.

Pentru ca pe partea cealalta, pe modelul de stânga, se moseste o alianta de dreapta, nu cu ALDE, că pe ALDE, liberalii, apropo de Antonel Tănase, care e în studio (șeful SGG - n.red.), ei vor să ia la bucata, dar au nevoie de PMP si de Băsescu, atunci si liberalii ar putea sa fie, la o adica, dispusi pentru o alianță de dreapta, cel putin in Bucuresti daca nu cumva in plan national, cum s-ar intentiona pe partea stângă, în care, ce să vezi, una sau mai multe primării de sectorpentru o mai buna sustinere a candidatului PNL, care, nu-i asa, am văzut si in declaratiile lui Klaus Iohannis și ale lui Ludovic Orban, trebuie să fie musai din PNL, si nici nu are de unde sa fie, pentru ca ceilalti doi candidati din partea dreapta, acel Vlad Voiculescu sau cu Nicusor Dan, n-au magnitudine, au devenit insignifianti, fac fel de fel de jocuri care sa-i aseze intr-o zona de vot undeva intre 10 și 13-15 la sută, nu mai mult decât atât.

Și atunci avem poza zilei, o lupta a noastra in partea stanga, nu, ca, asta e, sunt membru de partid, trebuie sa zic a noastra, in care e nevoie si de voturile, nu multe, da` care sunt, ale lui Ponta si ai sai de la Pro Romania, pe de o parte, iar de cealalta parte si PNL mai are nevoie de intariri. Pentru ca si aici sunt scenarii.

Daca de la PNL se incapataneaza Ludovic Orban s-o sustina pe Violeta Alexandru, care nu are scor, nici notorietate, atunci o sa aiba nevoie de vreo 4 PMP-uri ca sa poata sa treaca de PSD, plus Pro România în București. Dacă, în schimb, o sa reuseasca ei sa-l convinga pe Rareș Bogdan să candideze deja in mod clar se vectorizeaza o lupta intre Gabriela Firea, plus voturile Pro Romania, și Rares Bogdan, plus voturile PMP, plus ceva de la USR și PLUS, cu cei din USR și PLUS care vor avea un loc 3, de la departare, pe primele două locuri.

Cam asa arata structura politica si cam asa, din punctul meu de vedere, a aratat ziua de astazi cu toate aceste agitatii nepotrivite, dupa parerea mea, pentru ca e mult prea devreme sa se treaca la asemenea declaratii de dragoste.

Și cred ca aici Marcel Ciolacu a cedat mult prea usor, pe de o parte, la rugamintile Gabrielei Firea, de a fi atat de prezent si explicit la Conventia Pro România, si, atentie, v-o spune unul care am vorbit de acum două luni despre o alianta de stânga cu Pro România și ALDE, adica sunt un sustinator al acestui grupaj pe partea stângă.

Și, pe de alta parte, n-a avut suficienta autoritate să blocheze, Marcel Ciolacu sau Paul Stănescu, acele șarje ale lui Mihai Tudose sau ale lui Claudiu Manda, total nepotrivite la adresa lui Vasile Dâncu și a altora, ceea ce ne arata nouă că e nevoie de un cod de conduita publica a celor care doresc sa se exprime in numele partidului, pentru ca altfel praf se va face coeziunea asta pe care trebuie sa o arati intotdeauna intr-o perioadă electorala", a explicat Cozmin Gușă, la Realitatea PLUS.

Comentariul lui Cozmin Gușă vine după ce Vasile Dâncu a afirmat, într-un interviu acordat transilvaniareporter.ro, că Mihai Tudose e un politician care şi-a trădat ţara „atunci când nu l-a primit pe Premierul Japoniei" și că e un trădător care face jocurile adversarilor politici, iar despre Claudiu Manda a spus că e un fost pretorian al lui Liviu Dragnea şi apoi al Vioricăi Dăncilă, "lideri pe care i-a abandonat înainte de al treilea cântat al cocoşilor". Replica prin care i-a pulverizat pe cei doi a venit după ce fostul premier Mihai Tudose s-a arătat total nemulţumit în momentul în care a fost adus în discuție numele lui Vasile Dâncu pentru conducerea campaniei PSD, în emisiunea de marți „Legile Puterii" de la Realitatea PLUS.. „Eu nu am amintiri cu un rezultat spectaculos la Clujul ăla, dimpotrivă, înfrângerile au fost spectaculoase. Cu teoria stăm bine, practica ne omoară", a spus Tudose la Realitatea PLUS.