Cristian Terheș: "România să-și exercite dreptul de veto în Consiliu pentru absolut orice până când intră in Schengen!"

Trei parghii pe care Romania le are la dispozitie pentru a intra în Schengen. Intrarea Romaniei in Schengen nu este un „privilegiu" pe care Romania il cerseste de la cineva, ci un drept de care trebuia sa se bucure de peste 11 ani. Avantajele intrarii in spatiul Schengen pentru Romania sunt primordial economice, cu efect direct asupra cresterii nivelului de trai a tuturor romanilor, afirmă pe Facebook europarlamentarul Cristian Terheș.

"O serie de tari, insa, se comporta cu Romania ca si cum intrarea in Schengen ar fi un privilegiu pe care ei ni-l dau, cerand diverse altele „la schimb". Problema este ca sclavii si tradatorii din guvernele ce s-au perindat in Romania de 11 ani au acceptat aceasta pozitie de cersetor, care vrea mila, nu care-si revendica un drept. Parafrazandu-l pe Ion Ratiu, liderul Partidului National Roman din Transilvania, ce in 1894 fusese judecat in procesul Memorandistilor de la Cluj pentru ca a cerut drepturi pentru natiunea romana, spun si eu ca drepturile natiunii romane nu se discuta, se afirma.

Prin urmare, Romania are la indemana cel putin 3 parghii pe care le poate folosi pentru a-si afirma dreptul suveran de decizie, in apararea propriilor interese:

1. Romania sa-si exercite dreptul de veto in Consiliu pentru absolut orice pana cand intra in Schengen. Ungaria deja face acest lucru pe motiv ca i s-au taiat fondurile europene, iar Comisia Europeana este disperata.

2. Romania sa-si reconsidere pozitia cu privire la intrarea Suediei si Finlandei in NATO, pana cand intra in Schengen. La fel cum Suedia si-a reconsiderat pozitia cu privire la intrarea Romaniei in Schengen, pentru calcule politice meschine interne, la fel trebuie sa o faca si Romania.

3. Pe plan intern, toate autoritatile statului trebuie sa verifice la sange toate firmele cu capital strain, mai ales din tarile care se opun intrarii Romaniei in Schengen.

E suficient sa fie folosita doar prima parghie pentru a pune lucrurile in miscare.", mai spune Terhes.