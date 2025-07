Vecinii lui Ozzy Osbourne dezvăluie ce au văzut înainte de moartea legendei rock: detalii cutremurătoare despre ultimele ore din viața sa

Ozzy Osbourne a murit pe 22 iulie, la 76 de ani, „alături de familie și înconjurat de dragoste", au anunțat rudele acestuia. Acum s-a aflat și ce s-a întâmplat înainte ca legenda heavy metal să se stingă din viață. La casa artistului a fost o desfășurare de forțe, iar medicii s-au chinuit ore întregi să îl salveze.

În ultimii ani de viață, Ozzy Osbourne a suferit enorm. După lansarea albumului solo „Ordinary Man" în februarie 2020, problemele sale de sănătate s-au agravat. A suferit o cădere, operații, diagnosticul de Parkinson în ianuarie 2020, o intervenție majoră la coloană în iunie 2022 și o nouă intervenție la gât în septembrie 2023.

După anunțul trist al familiei, ies la iveală detalii despre ultimele ore din viața sa, până să fie declarat mort. Conform vecinilor, un elicopter medical a fost chemat de urgență la reședința de milioane de lire a lui Ozzy Osbourne, în timp ce paramedicii au luptat pentru a-i salva viața. Din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru legendarul artist.

Elicoperul medical Thames Valley a aterizat marți dimineață, în jurul orei 10:30, pe un câmp din apropierea Welders House, conacul cântărețului. Se crede că apelurile telefonice din Welders House i-au determinat pe operatorii serviciului de urgență să creadă că viața solistului de la Black Sabbath era în pericol.

Un elicopter a fost trimis de la baza de ambulanță aeriană Thames Valley, situată la RAF Benson, în Wallingford, Oxfordshire - la aproximativ 43 km de conacul din apropierea satului Chalfont St Giles, Buckinghamshire.

Echipajul a fost în aer aproximativ 15 minute înainte de a ateriza pe domeniul reședinței și a stat cu Ozzy timp de aproximativ două ore, încercând, fără succes, să-i salveze viața, potrivit informațiilor obținute. Această intervenție cu elicopterul este prima informație detaliată apărută despre moartea cântărețului.

Localnicii din satul Jordans, care se învecinează cu proprietatea lui Osbourne, au declarat pentru MailOnline că au realizat că „se întâmplă ceva grav" atunci când au auzit un elicopter survolând Welders House, iar apoi l-au văzut aterizând în apropiere. Elicopterul a fost văzut decolând din nou în jurul orei 12:30.

„Am ieșit să văd ce se întâmplă și am văzut că ateriza aproape de casa lui Ozzy. Toți vorbeam despre asta și ne întrebam ce s-a întâmplat. Ne-am temut imediat că ar putea fi vorba despre el, deoarece era cunoscut că avea o stare de sănătate fragilă. Când am aflat mai târziu, în acea seară, că a murit, temerile noastre cele mai mari s-au confirmat", a declarat un locuitor care a dorit să rămână anonim.

„Putem confirma că elicopterul nostru a fost trimis pentru a oferi îngrijire critică avansată la un incident petrecut în apropiere de Chalfont St Giles ieri", a confirmat un purtător de cuvânt al Thames Valley Air Ambulance. Reședința de țară a lui Ozzy Osbourne, cu o vechime de 125 de ani, este înconjurată de o proprietate de 350 de acri, pe care el și soția sa Sharon au cumpărat-o în vara anului 1993 pentru o sumă nedezvăluită.

Înainte de sosirea lui în Marea Britanie pentru concertul de rămas-bun din Birmingham, care a avut loc în urmă cu trei săptămâni, reședința a fost supusă unei renovări majore, incluzând o aripă dedicată recuperării, o piscină și un iaz, astfel încât Ozzy să poată petrece mai mult timp acolo pe măsură ce starea sa de sănătate se deteriora.

„Eram la plimbare când am văzut elicopterul aterizând aproape de Welders și am realizat că se întâmplă ceva serios... Ozzy Osbourne era o figură aparte și ne va lipsi", a spus o altă localnică, pe nume Jane. Serviciul Thames Valley Air Ambulance are baza la RAF Benson, în Wallingford, Oxfordshire, și deservește regiunile Berkshire, Buckinghamshire și Oxfordshire. Poate ajunge în orice locație din aceste trei comitate în maximum 15 minute.

Baza de ambulanță aeriană se află la aproximativ 43 km de proprietatea lui Ozzy, iar localnicii au declarat că, după ce au văzut elicopterul aterizând, l-au văzut decolând din nou și survolând zona Jordans în jurul orei 12:30. Serviciul dispune de un singur elicopter, vopsit în roșu aprins, care este trimis în mod regulat pentru a oferi îngrijire critică în situații de urgență - de la accidente rutiere la pacienți care au suferit atacuri de cord sau accidente vasculare cerebrale.