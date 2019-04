Deputat Florin Roman, vicepreședinte PNL: PSDragnea pune din nou pe butuci învățământul profesional

Rând pe rând, PSD a respins prin vot amendamentul si proiectul de lege, pe care le-am depus ca deputat PNL, pentru creșterea bursei profesionale a elevilor din invatamantului profesional și tehnic de la 200 la 300 de lei, ceea ce înseamnă un impact bugetar de 1 milion de euro.

"O suma infima in comparatie cu cele 46 de milioane de euro, pe care PSDragnea și i-a alocat cu nonșalantă, din banii romanilor, reprezentând 'bani pentru partid'! Motivul invocat de guvern este 'temerea' depășirii deficitului bugetar, adică de ras, dacă nu ar fi de plâns. Practic, când vine vorba de copii, PSDragnea nu găsește niciodată bani, dar când e vorba de partid, 46 de milioane de euro sunt scoși foarte ușor. O alta lovitura data invatamantului profesional și tehnic este reducerea săptămânilor de practica, de la 41 la 37, ceea ce înseamnă neechivalarea diplomelor de studiu in străinătate a absolvenților școlilor profesionale. Cu toate ca ne confruntam cu o gravă criza a forței de munca, in special calificata, PSDragnea pune pe butuci pentru a doua oară învățământul profesional și tehnic, motiv pentru care investitorii sunt obligați sa aducă forța de munca din Vietnam sau alte tari asiatice", afirma deputatul PNL Florin Roman. "PNL are ca prioritate susținerea invatamantului profesional și tehnic, precum și înființarea de noi scoli de tip dual. In paralel, PNL susține creșterea bursei profesionale de la 200 la 300 de lei.", adauga acesta.