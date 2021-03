Deputatul Daniel Ghita vrea sa-i reprezinte si pe romanii din Harghita care nu mai au niciun reprezentant in Parlament

Intr-o declaratie-angajament prezentata in Camera Deputatilor, cu titlul „Voi fi aparatorul celor multi si al romanilor de pretutindeni", proaspatul deputat social-democrat de Ilfov, Daniel Ghita, a anuntat ca doreste ca, alaturi de cetatenii din circumscriptia sa electorala, sa-i reprezinte in Parlamentul Romaniei si pe romanii din judetul Harghita, care nu mai au niciun reprezentant in forul legiuitor in actuala legislatura.

La alegerile legislative din decembrie 2020, toate cele sapte mandate de parlamentar alocate judetului Harghita (doi senatori si cinci deputati) au fost dobandite de UDMR. Deputat de Harghita este, la al saselea mandat, insusi presedintele UDMR, Kelemen Hunor, care este originar din localitatea Carta, in care a fost construit in ultimii ani un impunator stadion de hochei. Conform ultimului recesamant realizat in Romania in 2011, romanii aveau o pondere de doar 16% in judetul Harghita, in timp ce maghiarii aveau o pondere de 83%. Dupa 1989 romanii din Harghita au avut un deputat in fiecare legislatura, ales de regula pe listele PSD. Ultimul deputat roman de Harghita a fost social-democratul Mircea Dusa, ales in trei legislaturi, care a detinut si functiile de ministru al Afacerilor Interne si de ministru al Apararii Nationale.

Prin declaratia prezentata, deputatul Daniel Ghita anunta ca va apara si drepturile si interesele romanilor de pretutindeni, respectiv al romanilor din jurul granitelor tarii noastre si al romanilor plecati la munca in principalele state ale Uniunii Europene. Dupa cum se stie romanii din Ucraina au de cativa ani restrictii cu privire la predarea in limba materna in scoli mai mari decat pe vremea URSS, romanii din Serbia, denumiti vlahi, nu beneficiaza inca de drepturi conform standardelor europene in materie de minoritati nationale, iar romanii din Ungaria sunt pe cale de disparitie, asazisele autoguvernari al minoritatilor nationale dovedindu-se pur formale, ca sa nu zicem praf in ochi. Proaspatul parlamentar vrea sa se dedice si apararii drepturilor omului si drepturilor consumatorului, precum si apararii mediului, el devenind cunoscut in ultimii ani drept un avertizor serios impotriva defrisarii masive si ilegale a padurilor. Nu in ultimul rand, deputatul social-democrat vrea sa apere drepturile si interesele agricultorilor, muncitorilor,indeosebi din firmele multinationale, pensionarilor, elevilor si studentilor. Daniel Ghita a fost lucrator in cadrul SPP, iar ulterior s-a dedicat carierei sportive, devenind campion mondial K1, la categoria supergrea, si fiind considerat cel mai puternic roman din acest secol, cel putin. El a fost ales deputat PSD in judetul Ilfov la alegerile parlamentare din decembrie 2020. Redam alaturat declaratia politica integrala a deputatului Daniel Ghita:

„In calitate de deputat al Partidului Social Democrat in Parlamentul Romaniei, voi apara, inainte de toate, drepturile si interesele locuitorilor din circumscriptia mea electorala, judetul Ilfov, in care va functiona biroul meu parlamentar. Ca parlamentar social-democrat, vreau sa apar indeosebi drepturile si interesele celor multi si mai putin favorizati de soarta, care nu sunt in vizorul partidelor neoliberale, populare sau progresiste, care slujesc marea finanta si marile corporatii transnationale. Vreau sa apar drepturile si interesele muncitorilor din firmele multinationale, care sunt platiti la limita salariului minim pe economie si carora le sunt impuse tot felul de restrictii, inclusiv de a nu nu se asocia in organizatii sindicale. Vreau sa apar drepturile si interesele agricultorilor, inclusiv ale marilor fermieri romani, care au fost neglijati de guvernarea PNL, actualul ministru al Agriculturii fiind cel mai slab si habarnist ministru de resort din istoria postdecembrista a Romaniei. Nu mai trebuie sa permitem ca agricultorii romani, indeosebi producatorii de legume, fructe, cereale si alimente ecologice, sa fie batjocoriti de lanturile de supermarketuri.

Voi apara drepturile si interesele consumatorilor, indeosebi in fata furnizorilor de utilitati, avand in vedere practicile de escrocare la care se preteaza, in mod permanent si la nivel de masa, unele companii distribuitoare de energie electrica si de gaz metan. O tara in care un distribuitor de energie si-a permis sa-l taxeze inclusiv pe actualul ministru al Energiei cu o factura in valoare de 900 lei, pe luna ianuarie, pentru un apartament nelocuit, este o tara a nimanui. Practicile de escrocare prin asazisele facturi estimative trebuie desfiintate si pedepsite prin lege. Voi apara drepturile si interesele romanilor in fata bancilor lacome si arogante care au fost lasate sa-si faca de cap in Romania.

Voi apara drepturile si interesele pensionarilor romani, carora actuala guvernare le-a refuzat si le refuza majorarile castigate prin lege. Voi apara drepturile si interesele copiilor, elevilor si studentilor, carora va trebui sa le asiguram alocatii de stat, burse scolare si burse studentesti mai decente. Voi apara drepturile si interesele persoanelor cu handicap, precum si ale copiilor orfani institutionalizati si a persoanelor din azilele pentru varstnici. Voi fi un aparator consecvent al drepturilor omului in fata abuzurilor justitiei, politiei si administratiei. Voi fi un aparator consecvent al mediului si un avertizor permanent impotriva defrisarii padurilor Romaniei, fenomen cu efecte climatice tot mai nefaste. Voi fi un aparator consecvent al presei, al culturii si oamenilor de cultura (scriitori, pictori, sculptori, actori, muzicieni, s.a.), care au fost foarte afectati de pandemia de coronavirus. Nu in ultimul rand, voi fi un aparator consecvent al sportului si sportivilor din Romania, militand pentru investitii masive in sport, pentru cresterea numarului de ore de educatie fizica in scoli si in universitati si pentru revenirea la competitii sportive de masa.

Pe de alta parte, voi apara drepturile si interesele romanilor dinafara granitelor Romaniei. Voi acorda prioritate maxima drepturilor si intereselor romanilor din jurul granitelor actuale ale tarii noastre, incepand cu romanii din Republica Moldova, inclusiv din Transnistria, si continuand cu romanii din regiunile Cernauti, Odessa si Transcarpatia din Ucraina, cu romanii de pe Valea Timocului din Serbia, cu romanii din estul Ungariei si cu aromanii din Bulgaria, Grecia, Albania si Macedonia. Voi apara drepturile si interesele romanilor plecati la munca de-a lungul si de-a latul Europei, urmand sa stabilesc contacte permanente cu comunitatile romanesti din Italia, Spania, Franta, Germania, Marea Britanie, Portugalia, Austria, Belgia, Olanda, Irlanda, s.a. De asemenea, voi cauta sa stabilesc contacte cu comunitatile romanesti din Statele Unite ale Americii, Canada, Australia, Noua Zeelanda s.a. Nu in ultimul rand, avand in vedere ca in actuala legislatura nu au niciun reprezentant de etnie romana in Parlament, voi apara in forul legiuitor drepturile si interesele romanilor din judetul Harghita, cu care voi cauta sa intru in contact cat mai curand. Dumnezeu sa ocroteasca Romania si pe romani oriunde s-ar afla!"

Valer Marian