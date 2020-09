Deputatul "Mitralieră": Mă bucur că m-au exclus. Nu pot respecta corupţii, informatorii Securităţii, analfabeţii şi agramaţii din PSD

Exclus din PSD după ce a lipsit luni 31 august de la moţiunea de cenzură, deputatul Cătălin Rădulescu s-a lansat în atacuri dure la adresa foştilor colegi, spune că va contesta decizia şi în acelaşi timp a mărturisit că a fost contactat de liderii a trei partide.

„Excluderea parlamentarului Cătălin Rădulescu din organizaţia PSD Piteşti şi din rândul social-democraţilor din România este o decizie cerută de colegi şi - mai presus de atât - cerută, în repetate rânduri, de electorat. Anumite funcţii ne obligă la responsabilitate socială şi la disciplină personală. Domnul Rădulescu, în repetate rânduri, s-a rupt de aceste reguli. S-a rupt de echipă. S-a rupt de semnalele cetăţenilor. Decizia organizaţiei PSD Piteşti este tranşantă: nu vom accepta niciodată acţiuni care denotă iresponsabilitate, neseriozitate sau duplicitate!", a declarat Cristian Gentea, preşedintele PSD Piteşti, într-un comunicat de presă.

Cătălin Rădulescu, zis Mitralieră, a ripostat legat atât de excluderea sa, cât şi de declaraţiile făcute de către preşedintele PSD Piteşti. „Afirmaţiile domnului Gentea sunt mincinoase şi exagerate. Domnul Gentea nu este cel care trebuie să mă critice pe mine. Vreau să îi amintesc de momentul în care îşi dăduse demisia din toate funcţiile din PSD pentru că nu erau numiţi funcţii din organizaţia PSD Piteşti în funcţii pe la Bucureşti. Am fost mai social-democrat decât el şi toată familia lui timp de 25 de ani. Am fost autor a peste 60 de legi. Mi-am apărat întotdeauna primarii. Am respectul primarilor din ţară. În cei opt ani de când sunt parlamentar am participat la toate acţiunile PSD-ului în prima linie. Mi-am respectat mereu partidul. Dar nu pot respecta corupţii, informatorii Securităţii, analfabeţii şi agramaţii din PSD. Fapt pentru care am ales tot timpul să fac parte dintr-o echipă de oameni intelectuali, care reprezintă partidul şi pe care electoratul PSD îi respectă", spune Cătălin Rădulescu.