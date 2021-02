Diana Șoșoacă se teme să nu fie otrăvită în Parlament! "Mi s-a atras atenția să nu miros flori"

Senatoarea Diana Șoșoacă, exclusă din AUR, a declarat, miercuri seara, că i s-a atras atenția să aibă grijă în Parlament, să se ferească "pentru a nu fi otrăvită".

"Când am ajuns în Senat, mi s-a spus să mă uit întotdeauna sub scaun, și am întrebat de ce. Și mi s-a spus: „Vezi că te poate otrăvi!" Cu ce să mă otrăvească? Exact ce a pățit doamna Pană. Nu bea apă de acolo, nu mânca de acolo, nu mirosi flori! Am ajuns să nu mai poți să primești o carte, să nu mai știi de unde să îți cumperi o apă, pentru că toată lumea în jur îți spune nu achiziționa aia, nu mânca, ai grijă ce faci, ai grijă cu cine vorbești! Este inadmisibil ceea ce se întâmplă!", a declarat senatoarea Șoșoacă.

Diana Șoșoacă a mai declarat și în luna ianuarie că a avut simptome de otrăvire. Aceasta a apelat la timp la medici, care i-au recomandat să se trateze acasă, lucru care s-a și întâmplat. Senatoarea AUR (la acea vreme) a declarat că i s-a recomandat să nu mai miroase florile pe care le primește. Aceasta spune că „sunt sunt multe persoane "non grata" din străinătate care au primit buchete de flori pe care erau puse niște substanțe care i-au îmbolnăvit grav sau care și mai grav".

„Mi s-a spus să nu mai miros florile pe care le primesc. Că sunt multe persoane non grata din străinătate care au primit buchete de flori pe care erau puse niște substanțe care i-au îmbolnăvit grav sau care și mai grav... Eu nu sunt paranoică, dar mi s-a întâmplat de două ori să fiu în prag de a fi internată în acea perioadă, cu niște simptome ce păreau a fi de otrăvire. Nu am fost la spital, am vorbit cu medicii mei și au venit acasă și mi-au făcut tratamente. Chiar mi-a spus un prieten medic ca atunci când mă liniștesc să mă duc să-mi facă niște analize pentru metale grele", a declarat Diana Șoșoacă, care a mai spus ca este sigură că se pune la cale infectarea sa cu noul coronavirus, ea declarând că iși ia toate metodele de precauție pentru ca acest lucru să nu se întâmple.