Şedinţa coaliţiei - Drulă: Pun pariu pe o sticlă de vin că o să veniţi cu alt premier. Orban: Eu te-aş fi remaniat şi pe tine!

Şedinţa coaliţiei de guvernare de vineri seara a fost una extrem de tensionată, niciuna dintre tabere nedorind să facă niciun fel de concesie, deşi au fost mai multe apeluri la calm din partea unor membri PNL, UDMR şi a liderului minorităţilor, Varujan Pambuccian, au declarat pentru News.ro surse participante la discuţie.

Atât premierul Florin Cîţu, cât şi liderii USR PLUS, nu au manifestat niciun fel de deschidere pentru a se ajunge la o înţelegere. Primul care a luat cuvântul în şedinţa coaliţiei a fost vicepremierul Dan Barna, care a subliniat că s-a ajuns la un moment foarte delicat al colaborării cu PNL, ultimele zile arătând că prezenţa USR PLUS nu mai este nici respectată, nici susţinută.

"Anghel Saligny putea să mai fie un subiect de discuţie şi puteam merge mai departe. Dar chestiunea cu ministrul Justiţiei este un mesaj foarte clar, după episodul Vlad Voiculescu, care e exact identic. O dată la trei luni mesajul lui Florin Cîţu este că-l împuşc pe următorul", a spus Barna. El a continuat subliniind că USR PLUS poate continua această coaliţie, dar cu un alt prim-ministru.

Următorul vorbitor a fost Dacian Cioloş, care a spus de la început că USR PLUS nu are intenţia de a face altă majoritate cu alte partide. "Subiectele PNDL, pensii speciale, SIIJ, rectificarea - toate au fost puse într-o succesiune la ultima şedinţă. Din păcate, cu Florin Cîţu nu mai putem construi pe încredere", a spus europarlamentarul.

Liderul PNL, Ludovic Orban a intervenit precizând că poziţia partidului pe care îl conduce este una foarte clară de susţinere a lui Florin Cîţu pentru funcţia de prim-ministru, subliniind că nu îşi doreşte afectarea coaliţiei de guvernare. La rândul său, Florin Cîţu le-a reproşat direct celor de la USR PLUS că l-au mandatat pe Stelian Ion să nu dea aviz pentru OUG cu PNDL.

"Am spus că acesta este un şantaj", a acuzat şeful guvernului. "V-am spus eu aşa ceva, că l-am mandatat pe Stelian să nu dea aviz?", l-a întrebat Cioloş. "Am spus că este un şantaj la limita penalului", i-a răspuns Cîţu. În discuţie a intervenit şi ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, care le-a reamintit liberalilor că USR PLUS nu a venit la şedinţa coaliţiei pentru a negocia poziţia lui Cîţu ca prim-ministru.

"Nu ştie să acţioneze decât prin agresivitate şi ameninţări", a spus Drulă despre Florin Cîţu. Un mesaj împăciuitor a încercat să aibă liderul UDMR, Kelemen Hunor, care a explicat că orice altă formulă de coaliţie decât cea actuală ar fi una toxică şi le-a reproşat liberalilor şi celor de la USR PLUS că au acţionat astfel încât nu şi-au mai lăsat niciun spaţiu de manevră.

"Pentru PNL nu există altă opţiune decât Florin Cîţu. Îţi spun, Cătălin (Drulă - n. red.), tonul tău este foarte nepotrivit, dacă o făceai cu mine, nu mai erai în guvern. Negocierea cu AUR e toxică, asocierea cu ei este extrem de regretabilă", a intervenit în discuţie şi Rareş Bogdan. "Eu pun pariu pe o sticlă de vin că o să veniţi cu alt premier", a fost replica lui Drulă.

Liderul minorităţilor, Varujan Pambuccian, a intervenit spunând că, aşa cum arată lucrurile acum, "ne îndreptăm spre un eşec". "În momentul de faţă nu există decât două variante: această coaliţie sau alegeri anticipate, pe care nu cred că le vreţi", le-a spus el celor de la PNL şi USR PLUS. "Nu văd alternativă la actuala coaliţie, sunteţi condamnaţi să fiţi împreună şi noi alături de voi. Haideţi să încercăm să găsim o soluţie de pace, nu una care să escaladeze în război", a mai adăugat Pambuccian.

La rândul ei, prim-vicepreşedinta PNL, Raluca Turcan, a propus să nu fie luată nicio decizie în această seară şi i-a invitat pe cei din USR PLUS să se mai gândească la solicitarea de schimbare a lui Cîţu din funcţia de premier.

"Noi nu putem da înapoi. Cred că cea mai înţeleaptă decizie ar fi să vă gândiţi şi voi, să ne gândim şi noi care ar fi paşii următori. Eu cred că trebuie să vă mai gândiţi şi să analizaţi şi mutările următoare, pentru că o să vă coste dacă vă poziţionaţi alături de PSD şi AUR", le-a spus Turcan celor de la USR PLUS.

"Apreciem grija pe care ne-o purtaţi", i-a replicat Ionuţ Moşteanu."Este singura opţiune pe care ne-o lăsaţi (solicitarea de schimbare a lui Cîţu - n. red.), ne-aţi pus în colţ", a spus dan Barna. "Foarte transparent am spus în urmă cu trei săptămâni că PNL nu poate fi şantajat. În seara aia mi-ai spus foarte clar că i-ai dat mandat lui Stelian Ion să nu dea aviz. Ţi-am spus că e şantaj", i-a spus Cîţu lui Barna.

"De ce nu m-ai remaniat pe mine?", a fost replica vicepremierului USR PLUS. "Nici eu nu am dat aviz (pentru PNDL - n. red.)", a intervenit Cătălin Drulă. "Eu te-aş fi remaniat şi pe tine", i-a replicat Ludovic Orban ministrului Transporturilor. Pambuccian a mai făcut o încercare de conciliere propunând variata ca Stelian Ion să fie adus înapoi în guvern. Dacian Cioloş a respins însă ideea, explicând că problema nu vine doar din acest PNDL şi din revocarea lui Stelian Ion, ci din faptul că USR PLUS nu mai poate avea încredere în Florin Cîţu.

"Acum câteva luni de zile aţi spus cine să fie prim-ministru. Acum, iar spuneţi cine să nu fie prim-ministru. În decembrie puteam să mergem cu Ludovic Orban prim-ministru, dar nu aţi vrut, aţi vrut Florin Cîţu. Azi ziceţi că vreţi cu Ludovic Orban, pardon cu Bolojan. Peste câteva luni veţi veni să spuneţi că nu mai vreţi nici cu altul", i-a ironizat Kelemen Hunor pe cei de la USR PLUS.

"Trebuie să găsim soluţii să mergem mai departe. Eventual, cum a zis Raluca, ne mai întâlnim luni. Până atunci intrăm în silentio stampa", a propus secretarul general al PNL, Robert Sighiartău. "Poziţia PNL e clară în momentul de faţă, indiferent de opinii, de sentimente, de păreri. Decizia unanimă a PNL este de a-l susţine pe Florin Cîţu. Putem să mai vorbim încă 5 ore dacă vreţi", a precizat Ludovic Orban.

"Trebuie găsit un nou prim-ministru pentru ca această coaliţie să funcţioneze", a insistat Dan Barna. "Trebuie găsit un nou prim-ministru dacă e nevoie de un nou prim-ministru. Rugămintea e să nu ne atacăm în această perioadă, să nu rupem toate legăturile", i-a replicat Orban. "Depunem moţiunea în seara asta", a încheiat Ionuţ Moşteanu discuţia.