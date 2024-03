Efect incredibil al plafonării: PSD arată că se face profit și cu adaos de 9%

Efectele măsurii PSD vizând plafonarea prețurilor alimentare se simt și în retail, unde au au apărut lanțuri de magazine românesti care fac afaceri solide cu adaosuri de până la 9%.

Stabilirea unor plafoane pentru adosurile la produsele alimentare, măsură introdusă la inițiativa PSD în vara trecută, a avut un impact pozitiv pentru toți românii. Prețurile la această categorie de produse s-au stabilizat, iar cele încadrate în segmentul cu adaos limitat sunt semnificativ mai mici. Efectele acestui demers sunt vizibile în buzunarele tuturor românilor, dar mai ales pentru familiile cu venituri mici, pentru care fiecare leu contează enorm.

Succesul acestei măsuri implementate de Guvernul Ciolacu este confirmat și de declarația lui George Bădescu, directorul executiv al Asociației Marilor Retaileri (AMRCR). " Pe perioada cât a funcționat (n.r. acest OUG), s-au atins obiectivele inițiale - inflația este la jumătate, a existat o stabilitate a prețurilor, nu a existat penurie", afirma acesta, în ianuarie, la momentul discuțiilor dintre reprezentanții Guvernului, producătorilor, procesatorilor și distribuitorilor cu privire la prelungirea măsurilor până la data de 31 martie 2024.

Guvernul este determinat să mențină această măsură și după data amintită. În acest sens, echipa sa lucrează la o formulă îmbunătățită, care să pună accent pe valorificarea produselor autohtone și al producătorilor români. De altfel, Premierul Ciolacu a anunțat în repetate rânduri că PSD dorește ca legumele și fructele produse local să ajungă pe mesele tuturor românilor şi, extrem de important, să ajungă în magazine şi cu preţuri decente pentru toţi consumatorii. „Cred că susţinerea micilor afaceri româneşti reprezintă o temelie şi un crez pe care trebuie să îl aibă orice om politic, indiferent din ce partid face parte. (...) Când un mare investitor reuşeşte o asemenea performanţă, mi se pare corect ca un reprezentat al statului român, chiar dacă sunt un om de stânga, să vină şi să spună simplu: ‘Felicitări, aţi făcut o treabă foarte bună şi vă mulţumesc', şi vă anunţ, şi poate să fie şi o promisiune, că voi fi întotdeauna la doi paşi de dumneavoastră", a declarat liderul PSD.

Un argument în plus în a menține adaosuri mai mici la produse, fie ele alimentare sau non alimentare, îl reprezintă faptul că un sector în care un efect al Ordonanței ințiate de PSD îl reprezintă lanțurile de magazine românești care au demonstrat că pot face afaceri solide cu adaosuri mai mici, grație rulajului, mai cu seamă într-o perioadă în care comportamentul consumatorului român s-a schimbat, acesta fiind mult mai atent la prețuri.

Un exemplu este cel al antreprenorului român Iulian Nica, care a ajuns la afaceri de circa 1 mld. lei anul trecut cu magazine în Ploiești și București, urmând să se extindă în Brașov și Pitești. „Politica de stabilire a preţurilor de vânzare se face doar în baza unei reguli de aur... Această regulă de bază ne limitează la un adaos mediu de aproximativ 9% aplicat peste preţul de achiziție al produselor. Echipa noastră nu se poate abate de la aceasta!", a dezvăluit acesta.

O abordare complet diferită de a lanțurilor de magazine, care au contestat plafonarea adaosurilor pe motiv că le-ar pune în pericol afacerea. Pentru a nu intra sub incidența măsurii de limitare a prețurilor aceștia au recurs la strategii de tipul "mălai la 1, 05 kg" sau prin metoda pe care economiștii o numesc a saltelei cu apă. Mai exact, au crescut prețurile la alte produse pentru a compensa limitarea adaosului comercial la alimentele de bază.

Însă tocmai practicile acestor retaileri sunt cele care au condus la inflație și, pentru a-i diminua efectele, la inițiativa PSD, s-a decis că o măsură care poate să le combată este plafonarea. Iar Premierul Marcel Ciolacu a afirmat că este decis să o păstreze pentru alimentele de bază „până când vom găsi un acord cu producătorii şi cu distribuitorii, ca statul să nu mai intervină. Vor fi anumite produse de bază pe care oamenii au început să le caute în magazine, deja producătorii câştigă din rulaj. Eu nu mai văd o justificare a creşterii preţurilor în acest moment".