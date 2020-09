Eugen Tomac, liderul PMP cere dezbateri electorale între candidați: "Democrația este în pericol"

Liderul PMP, Eugen Tomac, susține că democrația este în pericol, în lipsa unor dezbateri electorale între candidații la alegerile locale. Tomac solicită să aibă loc astfel de confruntări de idei și se înscrie în aceeași linie cu Nicușor Dan.

"În mod evident orice cetățean lucid este conștient că prioritatea zilei trebuie să fie legată de criza sanitară și de nevoia de protejare pentru că pandemia este cea care ne-a scos din circuitul firesc al evoluției noastre și ne-a trasat noi obiective.

În acest context am fost obligați să amânăm alegerile, motiv pentru care se desfășoară în luna septembrie. Deși pandemia a scos la iveală o serie de vulnerabilități ale statului în domeniul sănătății publice, în domeniul educației, economiei și finanțelor publice. Observ însă un lucru care mă întristează profund, absolut nimeni nu profită de această oportunitate electorală pentru a da un semnal de resuscitare a democrației.

Oare nu acesta era momentul oportun de a discuta activ, dezbate și pune în mod firesc întrebări către toată clasa politică despre ce este de făcut în domeniul sănătății, educației, economiei?

Personal nu am multe explicații, dar simt cum pe lângă lipsa de curaj a majorității politicienilor care se ascund în spatele siglelor de partid, pare ca și vocile cele mai credibile au cedat în lupta pentru a apăra ceea ce avem mai de preț în societate - democrația.

Refuz să cred că toată lumea s-a resemnat și consideră că mai mult nu se poate și l-a luat în brate pe "toți sunt la fel".

Ar fi foarte grav, pentru că indiferent de simpatii și linii editoriale, România are nevoie de dezbateri și de soluții. Nu putem stagna și caută scuze pentru orice.

Esența democrației este dezbaterea, lipsa ei arată că democrația românească suferă enorm.

Am avut alegeri prezidențiale fără confruntări și dezbateri reale. Se repetă acest scenariu și la alegerile locale și tot începem să ne obișnuim cu acest stil sinucigaș pentru democrație.

Într-o asmenea societate politicienii vor deveni tot mai comozi și periculoși, iar presa tot mai resemnată și acest lucru nu ne poate aduce nimic bun în perspectivă.

Mai avem două săptămâni de campanie, poate totuși se sesizează partea sănătoasă a societății civile care slujește valori nu persoane și dă tonul unor dezbateri pe teme, programe și provocări la care suntem supuși.

Uitați-vă în aceste zile spre democrația americană, țara la care ne raportăm cel mai des. Deși SUA a fost cel mai puternic afectată de pandemie, alegerile prezidențiale se desfășoară, iar candidații și partidele dezbat continuu pentru că acesta este spiritul unei societăți democratice autentice.

Îmi doresc enorm să ne facem bine, să scăpăm de pandemie și să redevenim o societate care are opinii, care critică, care dezbate, care are curaj să spună ce crede pentru că doar așa putem menține pe drumul corect România și consolida democrația.", scrie Eugen Tomac.