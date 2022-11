Europarlamentarul Terheș demontează uriașa minciună guvenamentală: România va importa 50% din energie!

Dupa cum se poate vedea in imaginea alaturata, situatia productiei/consumului de energiei in Romania la data de 13 noiembrie 2022, ora 19:56, este in felul urmator:

"1. Consumul necesar de curent este de 6.406MW, iar productia interna de 5.017MW. Astfel, Romania importa in acest moment 1.389MW, adica aproape 22% din necesarul de consum.

2. Raportat la productia interna (5.017MW), 30,91% din productie e pe carbune", afirmă europarlamentarul Cristian Terheș pe Facebook.

"PSD si PNL, aflate in prezent la guvernare, au fost de acord sa se inchida nu doar Mintia, dar sa se inchida si cele care mai exista in functiune, adica vom pierde si 30,91% din cat producem intern.

3. Dupa ce se inchid si sursele de energie pe carbune existente, in astfel de momente, ca cel de acum, Romania va importa 50% din energie.

De 2 ani tot spun ca vom ajunge in aceasta situatie. ASA SE FALIMENTEAZA O TARA datorita politicilor luate de tradatori in functii publice! Solutia este ca Romania sa redevina suverana din punct de vedere enrgetic iar romanii sa nu mai aleaga tradatori in functii publice!, mai afirmă Terheș.