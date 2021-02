Excluderea Dianei Sosoaca din AUR in baza unei declaratii: "Vaccinul Pfizer distruge matricea poporului roman. Omorati Romania vaccinand femeile!"

Excluderea senatoarei Diana Sosoaca din AUR a venit dupa un moment petrecut in Parlament, in care sustinea ca vaccinul Pfizer/BioNTech "distruge matricea nationala a poporului roman".

Sorin Lavric, coleg de grup parlamentar, ar fi cerut ca microfonul sa fie taiat in timp ce vorbea senatoarea, drept urmare Diana Sosoaca l-a acuzat pe acesta de "misoginism sau politically correct". Diana Sosoaca a sustinut miercuri un discurs halucinant de la tribuna Parlamentului, in care a sustinut, fara sa prezinte vreo dovada, ca "femeile sunt omorate si se distruge matricea nationala a poporului roman! Puteti sa ma amendati, puteti sa faceti ce vreti, adevarul va iesi la iveala! Omorati Romania pas cu pas, vaccinand femeile, care duce la sterlitate". Discursul sau a fost insa intrerupt, iar microfonul a fost taiat.

Interventia a fost transmisa live pe pagina de Facebook a senatoarei, unde Diana Sosoaca a adaugat: "Declaratie politica intrerupta de Biroul Permanent al Senatului. Pentru declaratii politice, politicianul nu raspunde. Este singura sansa sa spui ADEVARUL, asa cum il cunosti! A deranjat adevarul despre efectele adverse ale vaccinarii, sustinute de cercetarile Pfizer Biontech si acuzatiile impotriva clasei politice care distrug poporul roman! Daca toata lumea vrea sa ascunda adevarul, EU NU SUNT DISPUSA LA ACEST COMPROMIS!" Dupa cateva ore, ea a scris un alt mesaj, cu majuscule: "DACA TOATA LUMEA VREA SA ASCUNDA ADEVARUL, EU NU SUNT DISPUSA LA ACEST COMPROMIS!"

Ulterior, Diana Sosoaca a mai postat pe Facebook un alt mesaj: "Culmea este ca si reprezentantul AUR in Biroul Permanent, Senatorul Sorin Lavric, a solicitat sa mi se inchida microfonul! Misoginism sau << politically correct >>? " Dupa acest scandal, reprezentantii AUR au anuntat excluderea senatoarei din partid. "Din pacate, informatia poate fi confirmata. Doamna Sosoaca este un avocat respectat si era un plus pentru echipa noastra, insa, din pacate, dansa nu a inteles ca trebuie sa respecte un pic si statutul de demnitar al statului roman si trebuie sa respecte si jocurile democratice ale unui partid parlamentar.

Conducerea partidului a atentionat-o in repetate randuri ca trebuie sa isi asume si statutul de parlamentar AUR. Are si dansa publicul ei care o sustine si era bine sa avem o colaborare. Dar cand ai intrat in Parlament, trebuie sa respecti si statutul de demnitar si partidul si regulile de joc intr-un partid democratic la urma urmelor. Exista un circuit democratic al deciziilor, exista un circuit al comunicarii intr-un partid si acesta trebuie sa fie unul flexibil intre toti membrii. In momentul in care un membru al acestei formatiuni politice ia decizia ca actioneaza de capul lui, pe cont propriu, ca stie mai bine ce trebuie sa faca, in mod evident, doamna Sosoaca s-a pozitionat singura in afara partidului", a declarat deputatul Dan Tanasa.