Florin Cîțu încurcă lucrurile: "Trebuie să ne gândim și la ieșirea PNL de la guvernare!"

Fostul preşedinte al Partidului Naţional Liberal Florin Cîţu susţine că actuala coaliţie de guvernare formată de PNL alături de PSD a făcut „la fel de mult rău românilor cât a făcut guvernarea lui Liviu Dragnea".

„Această coaliţie, în ultimul an, a făcut la fel de mult rău românilor cât a făcut guvernarea lui Liviu Dragnea. Şi trebuie să te întrebi cât timp mai păstrezi această coaliţie, care este acum deja o coaliţie împotriva românilor. Partidul Naţional Liberal trebuie să se întrebe cât timp mai susţinem o coaliţie care este deja împotriva românilor. A trecut un an de zile şi, dacă ne uităm şi tragem linie: inflaţie mai mare, dobânzi mai mari, creştere economică mai mică, taxe mai mari şi mai multe şi lucrurile nu se îmbunătăţesc, din contră. Marcel Ciolacu, liderul socialiştilor, ne spune că va veni la guvernare şi vrea impozit progresiv şi vrea nu ştiu ce alte taxe şamd. Lucrurile merg în direcţia greşită şi aici trebuie să ne punem întrebarea, în Partidul Naţional liberal, dacă noi, noi liberalii, mai susţinem o coaliţie care este împotriva poporului român, pentru că asta se întâmplă astăzi, nu o spun eu, rezultatele o arată", a afirmat Florin Cîţu.

Fostul lider al PNL susţine că şi-a avertizat colegii de partid asupra faptului că „aici vom ajunge". Întrebat dacă crede că va fi exclus din PNL în urma acestor afirmaţii, Cîţu a răspuns: „De ce? Pentru că facem o analiză?". De asemenea, întrebat dacă va propune ieşirea PNL de la guvernare, fostul preşedinte liberal a răspuns: „Vreau să discutăm asta în partid, eu cred că trebuie să ne gândim la această variantă, avem nevoie de a ne întoarce către electoratul PNL, să ne discociem de PSD, trebuie să face acest lucru".

„Eu nu văd cu ochi buni această coaliţie. (...) Nu ai cum să fi cel mai mare partid dn România dacă stai lângă PSD, este imposibil. Este varianta sigură de a te dizolva în PSD, asta da! PSD-ul nu ia prizonieri, PSD-ul, când ajunge şi ia toată puterea, distruge tot", a adăugat Cîţu. El cataloghează drept „aroganţă" ideea lui Marcel Ciolacu de a fi susţinut pentru preşedinţia României de către PNL, susţinând că liberalii ar fi trebuit să „taxeze" această propunere. Afirmaţiile fostului preşedinte al PNL au fost făcute după ce acesta a criticat măsurile adoptate la nivel guvernamental în ultimul an.

„Şi în guvernul Ludovic Orban, şi în guvernul meu am scos toate acele măsuri introduse de PSD şi am arătat că, deşi scoţi taxe, ai venituri mai mari la buget, am redus cheltuielile, deci am introdus sănătate mintală sau raţionament în politica fiscală, lucrurile trebuiau făcute într-un fel pentru a avea creştere economică sustenabilă. Problema este că în ultimul an totul a fost aruncat la gunoi, nu mai există acest obiectiv de a avea creştere economică sustenabilă pe termen lung, economia încetineşte", a explicat Cîţu. „Eu încă sunt mândru, dar să ştiţi că nu ştiu dacă foarte mulţi oameni mai sunt mândri astăzi că sunt în PNL", a mai spus fostul lider al formaţiunii liberale.

