Gabriela Firea a participat la evenimentul „Împreună pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați"

Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, a participat marți, 10 mai 2022, la evenimentul „Împreună pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați" organizat împreună cu Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF).

La eveniment au participat și senatorul PSD Daniel Zamfir, președintele Comisiei economice, industrii şi servicii din Senat, și deputatul PSD Costel-Neculai Dunava, președintele Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare din Camera Deputaților.

Gabriela Firea a anunțat după eveniment că susținerea unui impozit redus pentru mamele cu mai mult de trei copii și recunoașterea perioadei de creștere a copilului drept stagiu de cotizare sunt priorități ale Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

„Susținerea unui impozit redus pentru mamele cu mai mult de trei copii, sprijinirea femeilor peste 40 de ani pentru a găsi mai ușor locuri de muncă, recunoașterea perioadei de creștere a copilului drept stagiu de cotizare, precum și creșterea numărului de posturi destinate femeilor în structurile de conducere ale instituțiilor și companiilor publice sunt doar câteva dintre prioritățile Ministerului Familiei în prezent. Am prezentat aceste proiecte, precum și cele aflate deja în derulare în cadrul evenimentului organizat împreună cu Confederatia Natională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), condusa de doamna Cristina Chiriac. Dezbaterea și-a propus să găsească cele mai bune solutii pentru asigurarea unei prezentări echitabile si sustenabile a femeilor in societatea românească. Am discutat împreună cu reprezentanții mediului de afaceri despre proiectele pe care le avem în lucru, am ascultat propunerile acestora, unele extrem de concrete și bine articulate", a scris Gabriela Firea pe Facebook.