Gabriela Firea il apara pe Mitica Dragomir, care are o sentinta de 4 ani de inchisoare: "Este condamnat? Este in puscarie?"

Gabriela Firea le-a raspuns miercuri, 19 augut, celor care ii critica lista de propuneri pentru Consiliul General al Capitalei. Pe de o parte, in cazul unor candidati cu probleme de integritate, sau a altor candidati care ar avea varsta inaintata.

"M-am consultat cu colegii mei de la Bucuresti. Stiu la ce faceti referire. E un lucru foarte bun faptul ca domnul presedinte Marcel Ciolacu ne-a dat mana libera si la Bucuresti si in tara sa decidem cine sa fie colegii care sa ne reprezinte. M-am consultat cu colegii de la Bucuresti, conducerea nationala a fost informata in ziua depunerii, nu ca lipsa de respect, ci pentru ca asa a fost stabilit."

Intrebata despre faptul ca Mitica Dragomir a fost condamnat la inchisoare in prima instanta, Firea a replicat: "E condamnat? E in puscarie? Deocamdata justitia isi face datoria. Nu avem in niciun caz o hotarare definitiva si irevocabila. Sunt persoane carora nu li s-a ingradit niciun drept."

Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal Dumitru Dragomir a fost condamnat, in ianuarie 2019, de Tribunalul Bucuresti la 4 ani de inchisoare cu executare, intr-un dosar in care este acuzat ca primit peste 3 milioane euro mita de la administratorul RCS/RDS, Ioan Bendei, in schimbul acordarii drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal din Liga 1. Decizia nu este definitiva, iar cazul urmeaza sa ajunga la Curtea de Apel Bucuresti.

Primarul General al Capitalei sustine ca orice propunere pentru Consiliul General ar fi fost criticata. "Daca eu as fi propus si bebelusi de la Maternitatea Giulesti, adversarii mei ar fi spus ca plang prea tare noaptea, ca nu vor sa suga de la sanul mamei, ca pampersul e prea ud", a sustinut Firea.

Despre Petre Roman, Gabriela Firea a afirmat ca: "Sa-i reprosezi domnului Roman varsta este ceva foarte urat. In CGMB avem si foarte multi tineri, si persoane de varsta medie, si persoane care au trecut de o anumita varsta".

Gabriela Firea a facut o postare pe Facebook, marti, 18 august, in care sustine ca adversarii sai politici sunt fustrati pentru ca sunt "propusi si sustinuti de oameni care siluiesc limba romana in toate iesirile publice", desi postarea sa contine un dezacord, inca din primul paragraf.

"Eu sunt onorata sa fac echipa cu un bursier de studii doctorale la Toulouse (Franta), profesor universitar, care vorbeste fluent 4 limbi straine - franceza, spaniola, engleza, italiana, absolvent ca sef de promotie al Liceului de informatica din Bucuresti si a Facultatii de Energetica. L-am descris succint pe fostul premier, ministru de externe si senator Petre Roman.

E greu sa recunosti performanta profesionala a unui om, cand esti inconjurat si sustinut de corigenti! Adversarii mei si-au varsat azi veninul catre Petre Roman, un om cu o cultura vasta si cu o experienta politica de netagaduit!

Incerc sa le inteleg frustrarea, ei fiind propusi si sustinuti de oameni care siluiesc limba romana in toate iesirile publice, dau dovada de fracturi in logica si, mai grav, sunt inconjurati de oameni care dau tunuri la guvernare", a scris Gabriela Firea pe Facebook.

Fostul premier Petre Roman este trimis in judecata in dosarul "Mineriadei", pentru infractiuni contra umanitatii iar Dumitru Dragomir, fostul sef al Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost condamnat, in ianuarie 2019, de Tribunalul Bucuresti la 4 ani de inchisoare cu executare in dosarul privind vanzarea drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal. Sentinta nu este definitiva.