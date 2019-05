Gabriela Firea, săgeţi către Dragnea: "Am fost transformată în sac de box. Nu-mi doresc să candidez"

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat, pe Facebook, că nu doreşte să candideze nici pentru şefia partidului, nici pentru Cotroceni. Într-un mesaj acid pe reţeaua socială, fosta jurnalistă a subliniat că s-a considerat folosită şi a fost ţina unor atacuri care au făcut-o să ia aceste decizii în privinţa cariere sale politice în interiorul PSD.

"Sunt surprinsă de declaraţia Domnului Dragnea privind recomandarea mea că posibil candidat al PSD la alegerile prezidenţiale. Nu am discutat acest subiect cu Domnia sa nici acum şi nici când eram în conducerea PSD. În anul 2016, Domnul Dragnea m-a propus candidat la Primăria Capitalei şi atunci nu numai că i-am mulţumit, dar am şi muncit până la epuizare. Am câştigat şi am creat împreună cu echipa noastră un suflu nou, de succes, pentru parlamentare, unde m-am implicat fără rezerve pentru partid şi implicit pentru preşedintele acestuia, la fel că mulţi colegi primari din ţară. După câştigarea alegerilor parlamentare din 2016, din păcate, am fost tranformată în sac de box. Unii miniştrii mi-au spus, după ce au fost schimbaţi, că nu au ajutat Primăria Capitalei pentru că nu era dat un ok de "sus", ca să "nu crească Firea în sondaje". Au fost boicotate proiecte ale Bucureştiului de către unii membri ai guvernelor care s-au succedat şi am fost şi sunt blocată de PNL şi USR în Consiliul General. Cum ar fi arătat azi scorul PSD dacă erau îndeplinite promisiunile din campaniile electorale atât în Capitală, cât şi în întreaga ţară?", a subliniat Firea după rezultatul slab obţinut de PSD la alegerile europarlamentare de duminică.

Gabriela Firea, supusă mai multor intervenţii la colon

Gabriela Firea a subliniat ca prioritară pentru ea este sănătatea, de care ar vrea să se ocupe în următoarea perioadă. "Sănătatea mea, în ultimele şase luni, a atârnat de un fir de aţă. Am avut mai multe intervenţii şi o operaţie dificilă, iar în vara aceasta mai urmează una complexă, sper finală. Consider că PSD, în forurile statutare, trebuie să-şi decidă candidatul la Prezidenţiale. Nu mi-am dorit şi nu îmi doresc să preiau conducerea PSD. Nu mi-am dorit şi nu îmi doresc să candidez la Preşedinţie. Îmi doresc, însă, să am sănătate şi susţinere, să finalizez cu bine proiectele pentru Bucureşti. PSD va trebui să depună eforturi, în perioada următoare, să recapete încrederea românilor. Să se reorganizeze, să se relanseze şi abia apoi să-şi voteze candidatul pentru alegerile Prezidenţiale. Am văzut şi eu, că toată ţara, procentele de la exit-poll. Nu sunt surprinsă! Este o consecinţă a deciziilor şi comportamentului din ultimii doi ani, cel puţin. În momentul în care am văzut că semnalul meu de alarmă, şi a altor câţiva colegi, de acum 8-9 luni de zile, nu este luat în seamă de CEX şi de liderul partidului, am renunţat la toate funcţiile politice. La unele de bună voie, la altele silită. Am rămas un simplu membru de partid. (...) Nu interpretaţi că aş încerca să înfig cuţitul în spatele unui om aflat în necaz. Cum spuneam, nu-mi doresc funcţii politice, nu vreau să critic într-un moment greu, dar nu pot ignoră faptul că în urmă cu aproape un an de zile am previzionat ruptură conducerii PSD de ceea ce gândesc cei mai mulţi români", a mai spus Firea.

Deşi rezultatul alegerilor europarlamentare a confirmat faptul că PSD a pierdut jumătate din electorat, Liviu Dragnea a anunţat că nu demisionează şi a somat-o pe Viorica Dăncilă să nu plece din fruntea Guvernului, astfel încât PSD să rămână la Putere.