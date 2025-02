Halici - președintele PSD și CJ Vrancea aruncă în aer partidul!

În Consiliul Național al PSD derulat recent, președintele PSD Vrancea și al CJ Vrancea, Nicușor Halici, a fost întrebat de mai marii partidului ce propuneri are filiala Vrancea pentru 10 funcții de miniștri, secretar de stat și șefi de agenții.

Însă Halici i-a lăsat pe toți mască, spunându-le liderilor PSD că organizația pe care o conduce "nu are oameni pregătiți să ocupe astfel de funcții" și în consecință nu a făcut nicio propunere. Afirmația lui Halici i-a lăsat perplecși pe șefii naționali ai PSD - Ciolacu, Tudose, Stănescu, Grindeanu etc. „Noi nu am avut o discuție în cadrul organizației despre nominalizarea unor persoane pe posturi, deci nu au existat propuneri, sunteți în eroare", a declarat șeful PSD Vrancea, presei locale Nicușor Halici.

În schimb, primarul Focșaniului, Cristi Misăilă, președinte al PSD Focșani și prim-vicepreședinte al PSD Vrancea, se arată revoltat de atitudinea lui Halici. „Într-adevăr, nu s-a discutat despre aceste posturi, în ultima perioadă, domnul Halici evită să mă invite la discuții în partid. La Consiliul Național am fost întrebați dacă avem propuneri pentru secretari de stat sau șefi de agenții, dânsul a dat un răspuns care m-a siderat: nu avem oameni pregătiți! Eu spun că în PSD Focșani avem oameni pregătiți în multe domenii de activitate, nu e normal să dăm un asemenea răspuns, probabil se dorește să fie o dictatură în PSD Vrancea, nu e posibil ca un om să negocieze cu conducerea, iar eu și alți primari să fim ignorați. La Consiliul Național, domnul Halici a cerut fonduri doar pentru spitalul regional, nu și pentru alte investiții, a mai cerut bani pentru un sector de drum național. De exemplu, recent a fost o întâlnire pentru discutarea situației Spitalului Sf. Pantelimon Focșani, am plecat cum am venit. Noi nu avem un dialog, trebuie strategii, nu sunt ascultat de către domnul Halici, am pledat pentru o activitate de echipă, avem oameni de specialitate, oricând gata sa ocupe funcții publice, nu putem să considerăm că politica de la Vrancea, Focșani, e diferita față de cea națională. La Focșani, datorită organizației municipale, domnul Halici a avut 34 la sută, aproape de scorul județului, cu toate acestea, ia decizii fără forul BPJ (Biroul Politic Județean), a negociat peste mine majoritatea cu AUR, la momentul alegerii viceprimarilor la Focșani. AUR nu este un partid cu care PSD sa facă alianțe, din punctul meu de vedere, cel puțin la Vrancea", a declarat Cristi Misăilă.

Tensiunile dintre cei doi lideri ai PSD Vrancea, Nicușor Halici și Cristi Misăilă, sunt vechi și cunoscute de toată lumea, inclusiv de liderii naționali ai partidului. Cei doi pesediști de frunte nu s-au înțeles deloc bine încă din vremea când lucrau în subordinea lui Marian Oprișan, la Consiliul Județean, și, ulterior, când s-au aflat la conducerea Prefecturii Vrancea. Conflictul dintre cei doi a escaladat de multe ori, în fața colegilor de partid și nu numai. În anul 2016 de exemplu Misăilă în calitate de subprefect a vrut să-i dea vreo două scatoalce prefectului Halici, dar cel din urmă a scăpat cu fuga.

Marian Gârleanu